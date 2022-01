„Ein Traum wird Noir!“, so beschreibt Vorwerk die neue Spezialedition des Thermomix TM6. Die wird nicht mehr in einem langweiligen Weiß angeboten, sondern glänzt in einem schicken Schwarz. Wer Interesse an einem schwarzen Thermomix hat, sollte sich aber beeilen. Das Sondermodell ist nur wenige Wochen erhältlich.

Thermomix Facts

Über eine Millionen verkaufte Geräte, Milliardenumsätze und eine lebhafte Community, die sich um die Küchenmaschine gebildet hat: Mit dem Thermomix hat Vorwerk einen Kassenschlager geschaffen, der seines gleichen sucht. Um den Hype auch im neuen Jahr am Laufen zu halten, hat das Wuppertaler Unternehmen jetzt eine „Limited Edition“ in Schwarz auf den Markt gebracht (Quelle: Vorwerk).

Thermomix TM6 in Schwarz nur für kurze Zeit erhältlich

Die wird nur für kurze Zeit angeboten, zwischen dem 3. Januar 2022 und 13. Februar 2022 können Interessenten den Thermomix TM6 in schwarzer Farbe bei Thermomix-Repräsentanten erwerben. Wie viele Geräte der Hersteller auf Lager hat, verrät Vorwerk nicht: „Solange der Vorrat reicht“, heißt es. Der Thermomix TM6 in Schwarz wird in zwei Paketen angeboten:

Limited-Edition-Paket: Thermomix TM6 in Schwarz inkl. 6-Monats-Probe-Abo von Cookidoo für 1.359 Euro

Limited-Edition-Paket Plus: Thermomix TM6 in Schwarz inkl. 6-Monats-Probe-Abo von Cookidoo und 6 Varoma-Förmchen für 1.379 Euro

Der reguläre Thermomix TM6 in Weiß, so versichert Vorwerk, bleibe zu den gleichen Konditionen weiter erhalten.

So sieht der neue Thermomix in schwarzer Farbe aus:

Thermomix TM6 in Schwarz

Vorwerk trifft voll ins Schwarze

Zumindest auf Facebook hat Vorwerk mit der Limited Edition – Achtung: Wortspiel – voll ins Schwarze getroffen. „Ich freue mich so sehr auf meine schwarze Schönheit“, schreibt eine Nutzerin. Eine andere: „Heute bestellt und ich bin sowas von gespannt und freue mich.“

Bleibt nur die Frage, ob die Freude auch dauerhaft sein wird, denn das glänzende Schwarz dürfte Fingerabdrücke und Staub magisch anziehen. Ein Poliertuch sollten sich die Käufer des neuen Thermomix TM6 in Schwarz wohl direkt mitbestellen.