Kaum ein Smartphone-Hersteller bietet seinen Nutzern so vielfältige Einstellungsmöglichkeiten wie Samsung. Nur die wenigsten machen davon aber auch wirklich Gebrauch. Ein besonders praktischer Tipp betrifft den Powerbutton. Mit wenigen Handgriffen wird der zu einer echten Allzwecktaste und lässt sich frei belegen.

Samsung Electronics Facts

Moderne Samsung-Smartphones besitzen nur noch wenige Tasten. Neben der Lautstärkewippe gibt es noch die Seitentaste am Gerät. Mit der lässt sich das Handy einschalten und Bixby starten. Was viele aber nicht wissen: Diese Seitentaste, Samsung nennt sie auch „Funktionstaste“, lässt sich frei konfigurieren und so zu einer echten Allzwecktaste machen.

Seitentaste in Samsung-Smartphones frei belegen

Die Schritte dazu sind recht simpel:

Einstellungen öffnen

Auf „Funktionstaste“ tippen

„Zweimal drücken“ aktivieren (falls noch nicht aktiviert)

„App öffnen“ auswählen

Nun könnt ihr jede beliebige App auf eurem Samsung-Smartphone auswählen und dort hinterlegen – zum Beispiel WhatsApp, Netflix oder die Notiz-App. Der Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt.

In wenigen Schritten lässt sich die Seitentaste umprogrammieren (Bildquelle: GIGA)

Wenn ihr dann zukünftig zweimal schnell die Seitentaste eures Handys betätigt, öffnet sich die hinterlegte App. So habt ihr immer eure Lieblings-App griffbereit und müsst sie nicht umständlich über den App Drawer oder Homescreen starten.

Übrigens: Im gleichen Einstellungsmenü könnt ihr auch festlegen, dass ihr mit einem Langdruck direkt das Gerät ausschalten könnt. Wie das im Detail funktioniert, erklären wir im Video unten.

Samsung-Smartphones: Mehr Funktionen für den Power-Button Abonniere uns

auf YouTube

Samsung-Smartphones: So löst ihr WLAN-Probleme und schützt den Akku

In Samsung-Smartphones gibt viele weitere versteckte Optionen, die euch das Leben erleichtern können. Mit einem simplen Kniff könnt ihr zum Beispiel WLAN- und Bluetooth-Probleme aus dem Weg schaffen oder euren Akku schützen. Über die Samsung-Members-App gibt es außerdem Vergünstigungen für viele Apps und Services.