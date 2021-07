2021 markiert einen Wendepunkt für die Mobilfunkwelt. Haupttreiber ist Samsung, der eine bislang einzigartige Technologie nun auch der Konkurrenz zur Verfügung stellt. Es könnte der Anfang vom Ende für das klassische Smartphone werden.

Rechteckige Form, großes Display in der Mitte: Seit der Vorstellung des originalen iPhones hat sich das Smartphone kaum geändert. Erst das Aufkommen von faltbaren Smartphones hat der Branche wieder Kreativität eingehaucht. Marktreife Falt-Handys in großer Stückzahl gibt es bislang aber nur von Samsung. Genau das könnte sich bald jedoch ändern.

Samsung könnte faltbaren Smartphones zum Durchbruch verhelfen

Laut Ross Young, anerkannter Displayexperte, soll Samsung in diesem Jahr seine besten faltbaren Bildschirme auch an die Konkurrenz verkaufen. Dazu zählen neben Google auch Oppo, Vivo und Xiaomi, die allesamt Falt-Handys mit verschiedenen Displaydiagonalen zwischen 7,1-Zoll- und 8,1-Zoll-Diagonale in der Pipeline haben. Alle Bildschirme sollen darüber hinaus eine hohe Wiederholrate von 120 Hz aufweisen und auf der modernen LTPO-Technik basieren.

Neben Samsung wird es in diesem Jahr faltbare Smartphones also von vier großen Herstellern geben, unter anderem auch von Xiaomi. Das lässt zumindest die Hoffnung zu, dass die Preise für die zukunftsträchtigen Geräte auch entsprechend fallen – Konkurrenz belebt bekanntlich das Geschäft. In der Rückblende könnte 2021 das Jahr werden, in dem faltbare Smartphones ihren Durchbruch geschafft haben.

Unpacked Event mit Galaxy Watch 4 und mehr

Bei Samsung selbst steht alles im Zeichen des Unpacked Events, das nach Informationen des bekannten Insiders Evan Blass am 11. August stattfinden soll (Quelle: Twitter). Dort werden mit dem Galaxy Z Fold 3 und Galaxy Z Flip 2 nicht nur zwei faltbare Smartphones erwartet, sondern auch neue In-Ear-Kopfhörer sowie die Galaxy Watch 4 und damit die erste Samsung-Smartwatch, auf der das neue Betriebssystem Wear läuft. Die Smartwatch könnte trotz diverser Verbesserungen sogar günstiger werden als gedacht.