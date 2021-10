Der November 2021 wird einer der bisher besten Monate für Amazon-Prime-Abonnenten überhaupt: Mit Prime Gaming könnt ihr euch gleich 9 Gratis-Games schnappen – darunter namhafte Hits wie Control: Ultimate Edition, Rise of the Tomb Raider und Dragon Age: Inquisition.

Amazon Facts

Prime Gaming lässt sich kurz vor Jahresende nicht lumpen und schenkt euch gleich neun Gratis-Games sowie zahlreiche exklusive Inhalte für eure Top-Spiele. Bei den kostenlosen Spielen sind mit Tomb Raider und Dragon Age zwei äußerst beliebte Franchises vertreten, die nebenbei auch noch vom Sci-Fi-Knaller Control: Ultimate Edition verstärkt werden. Zusammen mit den Inhalten für Spiele wie FIFA 22 und League of Legends könnte November 2021 sogar der bislang beste Monat für Prime-Gaming-Mitglieder sein.

9 kostenlose Spiele: Prime Gaming im November

Eine Amazon-Prime-Mitgliedschaft lohnt sich für Gamer im November auf jeden Fall. Mit 9 Gratis-Games könnt ihr euch eine tolle Auswahl an kostenlosen Spielen sichern und behalten – und zusätzlich gibt es exklusive Inhalte für diverse andere Top-Games, die ihr bereits besitzt. Kombiniert mit den Prime-Vorteilen am Black Friday ist der November also ein echter Highlight-Monat.

Bilderstrecke starten (18 Bilder) Einkaufen bei Amazon: Diese 17 Tricks muss jeder kennen

Prime Gaming: Gratis-Games im November

Dragon Age: Inquisition

Control: Ultimate Edition

Rise of the Tomb Raider

Rogue Heroes

Liberated

Puzzle Agent 2

Demon Hunter 2: New Chapter

BAFL – Brakes Are For Losers

Secret Files: Sam Peters

Neben den Gratis-Games, die ihr für euren PC einlösen könnt, zählen im November die folgenden Exklusiv-Inhalten zu den Prime-Gaming-Highlights.

League of Legends: 650 Riot Points, einen Skin im Wert von 1350 RP, den die Spieler noch nicht besizten, 5 permanente Champion-Splitter, 200 Orange Essenz, zwei Sets Ewige aus Serie 1 und 30 Tage RP-Boost

650 Riot Points, einen Skin im Wert von 1350 RP, den die Spieler noch nicht besizten, 5 permanente Champion-Splitter, 200 Orange Essenz, zwei Sets Ewige aus Serie 1 und 30 Tage RP-Boost FIFA 22: Prime-Gaming-Pack

Prime-Gaming-Pack New World: Robin-Hood-Pack mit Outfit, Emote und 5 Farbpaketen

Robin-Hood-Pack mit Outfit, Emote und 5 Farbpaketen Far Cry 6: Vaquero-Bundle bestehend aus: Vaquero-Outfit-Set (Hat, Vest, Pants, Boots, Bracelet), El Caballero Blanco Pistol, Julia's Last Stand Rifle, Pocket Watch Weapon Charm, Vaquero's Ride Horse, Yaran Horseshoe Vehicle Mirror Prop, One Small Pesos Pack (3000 Pesos)

In unserem Video zeigen wir euch die Spiele-Highlights 2021:

Prime Gaming lässt im November so richtig die Muskeln spielen und spendiert Gamern eine beachtliche Spiele-Sammlung: Neun Games, darunter Triple-A-Spiele wie Control und Rise of the Tomb Raider, machen den kommenden Monat zu einem echten Highlight.