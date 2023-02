Lara Croft feiert ein Comeback auf dem Smartphone: Ab sofort steht Tomb Raider Reloaded kostenlos für Android und iOS zur Verfügung. Auch über Netflix kann das mobile Spiel bezogen werden. Bei Mikrotransaktionen sollen Spieler bis zu 100 Euro auf den Tisch legen.

Lara Croft: Tomb Raider Reloaded für Android und iOS

Acht Jahre nach dem letzten großen Handyspiel kehrt Lara Croft auf Smartphones zurück. Tomb Raider Reloaded startet im Laufe des 14. Februar 2023 und ist kostenlos im Play Store von Google und im App Store von Apple erhältlich. Erstmals ist das Actionspiel auch über den Streaming-Anbieter Netflix zu haben (Quelle: Tomb Raider Reloaded).

Tomb Raider ist als Free-to-Play-Spiel konzipiert, das über einige optionale Mikrotransaktionen verfügt. Die Kosten für zusätzliche Features liegen Berichten zufolge zwischen 1,99 und 99,99 Euro.

Jedes Kapitel des Spiels ist in 30 kleinere Level unterteilt. Um in das nächste Kapitel zu gelangen, müssen alle Level ohne zu sterben abgeschlossen werden. Am Ende jedes Kapitels wartet ein Bosskampf, auch Zwischengegner sind vorgesehen. Das Gameplay ist actionlastiger als das deutlich langsamere Lara Croft Go.

Zur Steuerung wird der Touchscreen als virtueller Joystick verwendet. Wenn der Finger vom Bildschirm genommen wird, nimmt Lara automatisch den nächsten Gegner aufs Korn. Das Spiel entscheidet also, wer oder was ins Visier genommen wird. Für manche Spieler ist diese Art der Steuerung sicherlich gewöhnungsbedürftig.

Trailer zu Tomb Raider Reloaded

Tomb Raider Reloaded sollte 2021 erscheinen

Die Studios Emerald City Games und Onoma hatten Tomb Raider Reloaded erstmals im November 2020 angekündigt. Ein Jahr später sollte der Titel erscheinen, wurde aber zunächst nur in einigen Ländern als Testversion veröffentlicht. Im Juli 2021 wurde das Spiel dann mit besserer Grafik und mehr Inhalten überarbeitet. Der angepeilte Veröffentlichungstermin konnte jedoch nicht eingehalten werden.

