Nach zwei Jahren Corona-Pause kehrt auch das Tomorrowland-Festival in das kleine belgische Örtchen Boom zurück. Wer den Weg nicht nach Belgien geschafft hat, kann beim Tomorrowland 2022 im Live-Stream online zuschauen. Die 16. Ausgabe findet gleich an drei Wochenenden statt. Immerhin ein Festival-Weekend könnt ihr vom Tomorrowland online verfolgen.

Tomorrowland Facts

2018 und 2019 wurde das Festival noch an zwei Wochenenden ausgetragen. In diesem Jahr steigt das Event unter dem Titel „The Reflection of Love“ und wird um ein Wochenende verlängert. Im Live-Stream könnt ihr die Veranstaltung auf der Festival-Webseite anschauen. Dort geht es am Freitag, den 15. Juli, um 16:30 Uhr los. Der Live-Stream zu Tomorrowland kann kostenlos auf der Festival-Webseite abgerufen werden. Dort finden sich die Sets auch im Anschluss als Wiederholung zum Abruf.

Am letzten Festival-Wochenende wird zudem der deutsche Streaming-Dienst RTL+ live vom Festival übertragen. Ihr könnt dann zum einen eine Zusammenfassung mit Highlights der drei Tomorrowland-Wochenenden sehen und zudem bei verschiedenen Acts live einschalten. Los geht es am Freitag, den 29. Juli. Ihr könnt dann zum einen die Live-Übertragung von der Main-Stage einschalten und zum anderen eine Mischung von den anderen Stages anhören. Auch die Übertragung bei RTL+ kann kostenlos abgerufen werden. Ihr benötigt also keinen kostenpflichtigen RTL+-Account. Das gilt aber nur, wenn ihr im Browser einschaltet. Wollt ihr RTL+ per App auf dem Smartphone oder Tablet ansehen, benötigt ihr den Premium-Zugang. Den könnt ihr 30 Tage lang gratis testen.

Tomorrowland 2019: Übertragung im Live-Stream kostenlos ansehen

Diese Acts erwarten euch heute, am Freitag, den 15.07. im Live-Stream beim Tomorrowland-Festival:

Für die Informationen, Acts und Zeiten der kommenden Wochenend-Tage solltet ihr einen Blick auf die Facebook-Seite des Festivals werfen. Dort bekommt ihr auch einige Eindrücke vom Festival-Geschehen.

Rund 600.000 Tickets gingen für die drei Festival-Wochenenden in den Vorverkauf. In den Vorjahren gab es 400.000 Besucher. Das Event ist ausverkauft. Zahlreiche EDM-Fans müssen demnach an den kommenden drei Wochenenden auf einen Besuch verzichten, können aber zumindest am Browser oder am Smartphone und Tablet bei zahlreichen Acts im Stream einschalten. Musikfans können unter anderem den Sounds von Angerfist, Martin Garrix, Dimitri Vegas & Like Mike, Armin van Buuren oder Eric Prydz lauschen. Einschalten könnt ihr bei den Live-Übertragungen von Tomorrowland im Stream auf der Festival-Webseite. Im offiziellen Channel bei YouTube sind zahlreiche Acts im Online-Radio zu hören. Dort könnt ihr euch mit dem offiziellen Trailer auf die Veranstaltung 2022 vorbereiten und viele Auftritte aus dem vergangenen Jahr noch einmal ansehen.

2022 wird die 16. Auflage des Festivals gefeiert. Auch in diesem Jahr werden die Bühnen dem Motto wieder angepasst. In diesem Jahr soll nach zwei Jahren Pause endlich wieder das EDM-Feeling gefeiert werden. Im Stream könnt ihr das Szenario selbst bewundern.

Tomorrowland 2022 im Live-Stream an diesem Wochenende hören & sehen

In den Teasern und Streams zum diesjährigen Festival könnt ihr euch einen Eindruck vom Tomorrowland-Setting verschaffen. Auch bei den Live-Streams wird es sicherlich den einen oder anderen Blick auf die verschiedenen Bühnen geben.

Leider wird es auch in diesem Jahr keinen Unite-Ableger des Tomorrowlands geben. In Deutschland fand die Veranstaltung letztmals 2017 in der Gelsenkirchener Veltins-Arena statt. Die Besucher konnten per Live-Schaltung beim Tomorrowland in Belgien mittanzen. Zudem gab es natürlich eine eigene Bühne mit DJ-Sets. Schon 2019 verzichtete Tomorrowland Unite auf einen Halt in Deutschland. Ihr könnt ab heute aber bequem vor dem PC, Laptop oder Fernseher im Live-Stream dabei sein.