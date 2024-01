Tomorrowland 2024: Tickets im Vorverkauf – ab wan & wie teuer?

Auch 2024 findet im belgischen Boom wieder das Tomorrowland-Festival statt. Wie auch in den vergangenen Jahren wird die Nachfrage nach Tickets vermutlich wieder sehr hoch sein. Wer Tickets für das Event bestellen will, sollte sich vorab online registrieren. Die Voranmeldung ist auch Anfang Januar 2024 möglich. Der Vorverkauf beginnt etwas später.

Die Voranmeldung für die Festivalkarten startete am Mittwoch, den 6. Dezember auf der offiziellen Festival-Webseite. Los geht es um 15:00 Uhr., Der eigentliche Vorverkauf beginnt erst Anfang 2024. Der Startschuss für den Vorverkauf fällt Ende Januar.

Rund 400.000 Fans der elektronischen Musik werden auch im nächsten Jahr wieder in Belgien erwartet. Wie schon in den vergangenen Jahren, wird das Tomorrowland-Festival auch 2024 wieder an zwei Wochenenden ausgetragen. 2024 geht der Vorverkauf ab Samstag, den 27. Januar um 17:00 Uhr mit dem „Pre-Sale“ los. Eine Woche später startet am Samstag, den 3. Februar der weltweite allgemeine Vorverkauf. Für die „Global Journey Packages“ mit Anfahrt und Unterkunft geht der Vorverkauf bereits am 20. Januar los (mehr dazu).

Vorbestellen könnt ihr im offiziellen Webauftritt des Festivals. Die Termine für die beiden Festival-Wochenende:

19. Juli 2024 bis 21. Juli 2024

26. Juli 2024 bis 28. Juli 2025

So gibt es die Tomorrowland-Tickets

Seit dem 6. Dezember 2023, 15:00 Uhr, können sich Elektro-Fans auf der offiziellen Webseite für ein Ticket registrieren. Am Samstag, den 27. Januar 2024 beginnt in diesem Jahr die erste Vorverkaufsphase. Für Musikfreunde, die nach Boom wollen und beim ersten Pre-Sale leer ausgehen, dürfte es Anfang Februar spannend werden, wenn der reguläre Vorverkauf am 3. Februar losgehen wird. Bei den letzten Festivals waren die Karten immer schnell ausverkauft. Um eure Chancen beim Vorverkauf zu bewahren, solltet ihr euch rechtzeitig einen Account auf der Festivalseite anlegen und die Option für die Voranmeldung nutzen. Die Registrierung garantiert kein Ticket, allerdings habt ihr so schon einmal die Voraussetzungen geschaffen, schneller beim Ticket-Vorverkauf voranzukommen.

Die Preise für das nächste Jahr sind inzwischen bekannt. Es wird wieder verschiedene Ticket-Optionen geben. So sehen die Kosten für 2024 aus:

„Full Madness Pass“ (Eintritt für ein Wochenende): 365 Euro (304 Euro im „Worldwide Pre-Sale“)

(304 Euro im „Worldwide Pre-Sale“) Full Madness Comfort Pass (Eintritt für ein Wochenende): 624 Euro (530 Euro im „Worldwide Pre-Sale“)

Im Gegensatz zum „Full Madness Pass“ bietet der „Comfort Pass“ zusätzlich noch den Eintritt zu allen VIP-Areas. Die Eintrittspreise beinhalten keinen Camping-Platz in der Dreamville. Dafür muss das Dreamville-Package gebucht werden. Die verschiedenen Optionen könnt ihr hier einsehen.

Daneben gab es noch mit den Optionen „Magical Friday“, „Incredible Saturday“ und „Glorious Sunday“ Tagestickets für einen Festival-Tag. Das sind die Kosten:

Day Pass: 139 Euro (129 Euro im „Worldwide Pre-Sale“)

Pleasure Day Pass: 202 Euro (177 Euro im „Worldwide Pre-Sale“)

Comfort Day Pass: 245 Euro (232 Euro im „Worldwide Pre-Sale“)

Der „Pleasure Day Pass“ bietet Zugang zu allen Comfort-Areas (außer an der Mainstage), der Comfort-Day-Pass beinhaltet auch den Zugang zur Comfort-Area an der Mainstage.

Hinweis: Kauft keine angeblichen Tomorrowland-Tickets auf anderen, unbekannten Plattformen oder über Facebook. Schon jetzt tummeln sich in den sozialen Kanälen des Festivals angebliche Verkäufer, die Tickets anbieten. Hierbei ist aber in der Regel von einem Betrugsversuch auszugehen.

Tomorrowland 2024 Line-Up: Wer ist dabei?

Das Line-Up für 2024 ist noch nicht bekannt. Das Festival läuft im nächsten Jahr unter dem Motto „LIFE“ und bringt Elektro-Fans in die Natur von „Silvyra“. In diesem Jahr wurden die Acts beim Vorverkaufsstart Ende Januar bekanntgegeben. Fans der EDM-Szene müssen sich also vermutlich noch bis zum Beginn des kommenden Jahres bis zu den nächsten Ankündigungen gedulden. Rund 300 Künstler gaben dieses Jahr auf den Bühnen das Beste. Unter anderem konnten sich Fans auf Martin Garrix, Dimitri Vegas & Like Mike, Armin van Buuren, Alesso, Afrojack, Tiesto, Lost Frequencies, Timmy Trumpet, Claptone, Steve Aoki, Hardwell und mehr freuen. Das gesamte Line-Up seht ihr auf dem offiziellen Ankündigungsposter:

Wer an welchem Tag auftritt, seht ihr im offiziellen Webangebot des Festivals. Im YouTube-Kanal des Festivals findet ihr weitere Einstimmungs-Videos.

