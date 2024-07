Tomorrowland heute im Live-Stream: Hier gibt es die Übertragung

Auch 2024 findet wieder das großartige Tomorrowland-Festival in Belgien statt. Wer den Weg zur Veranstaltung nicht geschafft hat, muss auf die vielen musikalischen Elektro-Highlights nicht verzichten. Ihr könnt auch in diesem Jahr wieder bei vielen Acts vom Tomorrowland im Live-Stream online einschalten. Heute geht es los, ab 16:30 Uhr könnt ihr zu den Übertragungen der Live-Acts einschalten.

Wie schon die vergangenen Ausgaben wird das Festival auch 2024 an zwei Wochenenden ausgetragen. Den Start gibt es am Freitag, den 19. Juli 2024. Es wird von beiden Wochenenden Übertragungen im Live-Stream geben. Einschalten könnt ihr direkt im Browser oder über die offizielle Tomorrowland-App auf dem Smartphone. Los geht es mit dem ersten Live-Act um 16:30 Uhr. Dabei könnt ihr zwischen Übertragungen von zwei Bühnen auswählen und entscheiden, ob ihr den aktuellen Auftritt von der Mainstage oder Freedom-Stage im Stream verfolgen wollt. Ihr könnt das Event auch im Online-Radio mithören (hier geht es zur Übertragung).

Tomorrowland 2024 im Live-Stream: Diese Übertragungen werden gezeigt

Hier gibt es den kostenlosen Download der Tomorroland-App für Android und iOS:

Tomorrowland Festival WEAREONE.world BVBA

Tomorrowland Festival Weareone.world

Der Live-Stream zu Tomorrowland kann kostenlos auf der Festival-Webseite abgerufen werden. Dort finden sich die Sets auch im Anschluss als Wiederholung zum Abruf. Diese Acts erwarten euch vom 19. Juli bis 21. Juli in der Live-Übertragung:

Freitag, 19. Juli

Mainstage

16:30 Uhr: W&W

17:30 Uhr: Vintage Culture

18:35 Uhr: Da Tweekaz

19:35 Uhr: John Newman

20:40 Uhr: Netsky

21:40 Uhr: Kölsch

22:45 Uhr: Swedish House Mafia

23:45 Uhr: Armin Van Buuren

Ab 1:00 Uhr werden die Live-Auftritte des Tages wiederholt.

Freedom

17:30 Uhr: Agents of Time

19:00 Uhr: Mau P

20:30 Uhr: Mathame

22:00 Uhr: Don Diablo

23:30 Uhr: Hardwell

Tomorrowland 2024: Termine & Zeiten für Samstag und Sonntag

Mit diesen Übertragungen geht es am Samstag, den 20. Juli 2024 im Tomorrowland-Live-Stream weiter:

Mainstage

16:15 Uhr: Eliza Rose

17:15 Uhr: Eröffnungs-Show

17:20 Uhr: Yves V

18:20 Uhr: Mandy

19:25 Uhr: Amelie Lens

20:30 Uhr: Alok

21:30 Uhr: Anyma

22:35 Uhr: Dimitri Vegas & Like Mike

23:55 Uhr: Timmy Trumpet

Freedom

16:30 Uhr: Symphony Of Unity

18:00 Uhr: Salvatore Ganacci

19:00 Uhr: Sebastian Ingrosso & Steve Angello

21:00 Uhr: Morten

22:40 Uhr: REZZMAU5

Auch am Sonntag, den letzten Festival-Tag, gibt es einige Highlights aus der EDM-Welt im Live-Stream zu sehen:

Mainstage

16:30 Uhr: Omdat het Kan & Average Rob

17:00 Uhr: Timmy Trumpet

17:30 Uhr: ANNA

18:35 Uhr: Mattn

19:35 Uhr: Adriatique

20:40 Uhr: Afrojack

21:40 Uhr: Alesso

22:45 Uhr: 3 Are Legend

Mit der Playlist könnt ihr euch auf die beiden Festival-Wochenenden einstimmen:

Freedom

17:30 Uhr: Chris Avantgarde

19:00 Uhr: Kevin de Fries

20:30 Uhr: Mrak

22:00 Uhr: Tale Of Us

Noch 2022 hat RTL+ im Live-Stream ein Festival-Wochenende im Live-Stream übertragen. Für 2024 ist keine Übertragung bei dem Streaming-Dienst angekündigt. Das Event findet vom 19. bis 21. Juli sowie vom 26. Juli bis 28. Juli im belgischen Boom statt. Auch in diesem Jahr wurde wieder eine märchenhafte Kulisse für Fans elektronischer Musik zusammengebaut. In diesem Jahr steht das Tomorrowland-Festival unter dem Motto „LIFE“. Der Trailer liefert einen ersten Eindruck davon, was die Besucher und Zuschauer erwartet:

2024 wird das 20-jährige Bestehen des Festivals gefeiert. Das „Life“-Theme greift das Motto von 2016 auf, als es „Elixir of Life“ hieß. Auch in diesem Jahr werden wieder über 400.000 feiernde Menschen aus der ganzen Welt in De Schorre bei Boom erwartet. Ihr könnt zumindest im Live-Stream bei verschiedenen Übertragungen einschalten.

