Top-Deal für Switch-, PS5- und Xbox-Fans: 3 Spiele für 49 Euro bei MediaMarkt

MediaMarkt und Saturn haben erneut die beliebte Sparaktion 3 Spiele für 49 Euro gestartet – ihr könnt euch somit ein attraktives Bundle aus Switch-, PS4-, PS5-, PC- und Xbox-Games zum Sparpreis zusammenstellen.

3 Spiele für 49 Euro: Spar-Bundle bei MediaMarkt und Saturn

Momentan könnt ihr euch bei MediaMarkt und Saturn 3 Videospiele für die PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox oder den PC für gerade einmal 49 Euro sichern. Pro Plattform stehen euch zwischen 11 (für den PC) und 55 (für die PS5) verschiedene Spiele zur Auswahl. Je nachdem für welche Games ihr euch entscheidet, könnt ihr ordentlich sparen – und als MyMediaMarkt- beziehungsweise MySaturn-Kunde erhaltet ihr beim Kauf noch einmal 3.000 Extra-Punkte für euren nächsten Gutschein obendrauf.

Der Preis wird wie gewohnt im Warenkorb reduziert, nachdem ihr 3 Spiele aus der Aktion hineingelegt habt. Dabei könnt ihr auch Spiele unterschiedlicher Plattformen miteinander kombinieren. Wenn ihr also ein PC-, ein PS5- und ein Switch-Spiel aus der Aktion in den Warenkorb legt, bezahlt ihr ebenfalls nur 49 Euro. Das Angebot läuft noch bis zum 12. August 2024 oder solange der Vorrat reicht.

Gut zu wissen: Wer sich die Spiele nach Hause liefern lassen will, zahlt nochmal 2,99 Euro Versandkosten. Lasst ihr euch eure Auswahl hingegen in einen MediaMarkt oder Saturn eurer Wahl schicken und holt sie dort ab, spart ihr euch die Zusatzkosten.

PS5-, Switch- und Xbox-Hits im Sparpaket

Die 3 für 49 Euro Aktion bei MediaMarkt und Saturn hält einige lohnenswerte Spiele und große Namen bereit – insbesondere Publisher Ubisoft ist stark vertreten. Wir zeigen euch hier manche der größten Highlights, die ihr euch nicht entgehen lassen solltet:

Ihr findet also so zahlreiche starke Games in der Auswahl, von einigen anderen solltet ihr allerdings lieber großen Abstand halten. Mit Desaster-Releases wie The Walking Dead: Destinies und Skull Island: Rise of Kong haben sich auch zwei der schlechtesten Spiele des letzten Jahres in die Aktion verirrt.

Auch im PlayStation-Store gibt es aktuell tolle Deals – unter anderem ist ein preisgekrönter Horror-Hit so günstig wie noch nie zuvor zu haben:

