Top-Funktion dank PS5-Update: „Es ist verrückt, dass das drei Jahre gedauert hat!“

Das Aktualisieren von PS5-Spielen war bislang immer etwas umständlich – vor allem, wenn das Spiel eurer Wahl nicht auf eurem Homescreen angepinnt ist. Dank eines Updates erlaubt Sony euch nun endlich, eure Games auch direkt über eure Spielebibliothek zu aktualisieren. Eine Option fehlt jedoch weiterhin.

In regelmäßigen Abständen verpasst Sony der PS5 größere System-Updates, die nicht nur die „Systemstabilität erhöhen“ oder Probleme beseitigen, sondern auch neue Funktionen hinzufügen. Eine davon hat das Unternehmen anscheinend in den letzten Patchlogs unterschlagen.

Denn wie einige Spieler auf Reddit berichten, können sie seit dem Update ihre Spiele direkt über ihre Games-Bibliothek aktualisieren. Bislang gab es diese Funktion nur für Spiele, die direkt auf dem Homescreen zu finden sind.

Doch es gibt ein Problem: Sony scheint die neue Funktion nicht allen Benutzern zur Verfügung zu stellen. Einige Nutzer berichten, dass sie auch nach dem Update ihre Spiele weiterhin nur aktualisieren können, wenn sie auch auf dem Homescreen zu finden sind. Und auch auf meiner PS5 fehlt die neue Funktion bislang.

Es ist jedoch davon auszugehen, dass Sony im Laufe der kommenden Wochen das Feature für alle Systeme ausrollen wird. Wenn ihr also auch noch nicht zu den Auserwählten gehört, müsst ihr euch vermutlich einfach in Geduld üben.

In den Kommentaren unter dem Reddit-Post freuen sich etliche Nutzer zwar über die neue Funktion, sind jedoch gleichzeitig enttäuscht, dass Sony für dieses Feature über drei Jahre gebraucht hat.

Dass Sony das Aktualisieren der PS5-Spiele etwas erleichtert und uns nun die Option gibt, sie auch über die Spielebibliothek zu updaten, ist eine feine Sache. Was mir persönlich hingegen weiterhin fehlt, ist die Option, alle meine installierten Spiele mit einem einzigen Knopfdruck auf den aktuellen Stand zu bringen.

Selbst nach dem Update muss ich jedes Spiel einzeln anwählen und meiner Konsole zu verstehen geben, dass es doch mal nach einer neuen Version Ausschau halten soll. Warum ist das weiterhin so umständlich? Warum kann die PS5 solche Hausmeisterarbeiten nicht einfach während der Stand-By-Phasen über Nacht erledigen? Na ja, was nicht ist, kann ja noch werden. Mal schauen, ob Sony in den kommenden Monaten noch weiter am Update-System schraubt.