Bei handyvertrag.de könnt ihr euch aktuell viel Datenvolumen für wenig Geld sichern und dabei sehr flexibel bleiben. Dort bekommt ihr ganze 16 GB Datenvolumen samt Allnet- und SMS-Flat für nur 11,99 Euro im Monat. Das Angebot gilt allerdings nur für kurze Zeit.

16 GB, Allnet- & SMS-Flat zum Schnäppchenpreis von 11,99 € im Monat

Beim Online-SIM-Only Anbieter handyvertrag.de bekommt ihr zur Zeit einen Handytarif mit ganzen 16 GB LTE-Datenvolumen inklusive Allnet- und SMS-Flat für nur 11,99 Euro im Monat. Der Tarif ist monatlich kündbar und daher perfekt für alle, die bereits ein Smartphone besitzen und flexibel bleiben möchten. Wer allerdings kein Problem damit hat, sich 24 Monate an einen Vertrag zu binden, kann sich so den Anschlusspreis in Höhe von einmalig 19,99 Euro sparen.

Die Details des Tarifs im Überblick:

Anbieter: handyvertrag.de

Netz: o2

16 GB LTE -Datenvolumen (max. 50 MBit/s)

-Datenvolumen (max. 50 MBit/s) Allnet- und SMS-Flat

EU-Roaming inklusive

Grundgebühr pro Monat: 11,99 Euro

Monatlich kündbar

Bereitstellungsgebühr: 19,99 Euro (entfällt bei 24 Monaten Laufzeit)

Warum lohnt sich der Tarif-Deal von handyvertrag.de?

Das Angebot lohnt sich für alle, die bereits ein Smartphone besitzen und dazu noch den passenden Tarif benötigen. Für nur 11,99 Euro im Monat bekommt ihr ein Rundum-sorglos-Paket, das für den täglichen Gebrauch absolut ausreichend ist: EU-Roaming fürs Reisen und eine Allnet- und SMS-Flat, um ohne Limit telefonieren und SMS schreiben zu können. 16 GB Datenvolumen reichen locker für gängige Anwendungen wie mobiles surfen, unterwegs Musik oder Filme streamen oder chatten. Power-User, die wirklich viel mobiles Datenvolumen brauchen, sollten allerdings lieber zum Angebot mit 50 GB für 24,99 Euro bei handyvertrag.de greifen. Beachtet zudem, dass 5G nicht dabei ist.

