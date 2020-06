Die Total War-Serie ist eigentlich bei Steam zu Hause doch für das Spinoff A Total War Saga: Troy geht es exklusiv zum Epic Games Store, wo es dann auf eher unkonventionelle Art in den Verkauf geht.

Das Spiel A Total War Saga: Troy ist für die ersten 12 Monate exklusiv nur im Epic Games Store zu kaufen. Die ersten 24 Stunden nach dem Release ist es aber umsonst.

Jeder Nutzer der das Spiel im Epic Games Store in den ersten 24 Stunden herunterlädt, darf das Spiel ohne einen Cent zu zahlen, behalten. Auf diese Art, ein Spiel zu verkaufen ist schon recht einzigartig.

In einer Stellungnahme begründete Entwickler Creative Assembly diesen Schritt. Ihnen würde es nicht um das Geld gehen, von dem Epic vermutlich eine Menge gezahlt hat, allein um die vielen kostenlosen Downloads auszugleichen, sondern, um neuen Spielern die spannende Welt von Total War zugänglich zu machen. Des Weiteren sieht es Creative Assembly als ein Geschenk an die Spieler, anlässlich des anstehenden 20. Geburtstages des Studios.

Jetzt muss Creative Assembly nur noch jemand erklären, dass sie durch die Epic-Exklusivität möglicherweise auch Spieler vom neuen Total War ausschließen.

Bilderstrecke starten (23 Bilder) Civilization: Sid Meier's Strategiespiel im Wandel der Zeit

Die Teile der Saga-Reihe sind für Creative Assembly Spiele, in denen sie etwas herumexperimentieren, was bei Thrones of Britannia eher so mittelprächtig funktionierte.

Über das Spiel selbst sagt der Store, in dem es zu kaufen sein wird, natürlich nichts aus. Für ein spielerisches Urteil dauert es noch bis zum 13. August 2020, dem Release von A Total War Saga: Troy.