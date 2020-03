Totes Xbox-Exklusivspiel Scalebound wird zum "Suff-Meme" - Enttäuschter Entwickler

Platinum Games hat mit eigenem Kickstarter-Projekt und kürzlich stattgefundenen Veröffentlichungen alle Hände voll zu tun. Trotz dessen möchte ein Entwickler ein nicht beendetes Projekt wiederbeleben: Scalebound. Mithilfe von Xbox könnte dieses Spiel Realität werden, doch möchte die Community das überhaupt noch?

In einem kürzlich veröffentlichten Tweet nimmt der ehemalige Creative Producer von Platinum Games Jean Pierre Kellams zu einem Video Stellung. Kellams war zehn Jahre für das Studio tätig und hat an Spielen wie Vanquish und auch Scalebound mitgearbeitet. In dem erwähnten Video scherzt Platinum Games-Entwickler Hideki Kamiya über die Fertigstellung des gescheiterten Spiels Scalebound und sagt, dass er Microsoft eine E-Mail diesbezüglich schreiben möchte:

We had our chance. We failed. They know why we failed. Lots of great people left after we failed. Some because we failed. I’m sad that it is now a drunken meme. https://t.co/xVWkTnzPC5

