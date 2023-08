Ein brandneues Strategie-Spiel erobert die Herzen der Steam-Community im Sturm. Thronefall heimst derzeit begeisterte Kritiken ein und kann sich sogar ebenfalls in den Bestseller-Charts der Plattform behaupten.

Steam Facts

Thronefall konnte Gamer bereits als Demo beim Steam Next Fest beeindrucken – seit dem 2. August 2023 ist das charmante Strategie-Highlight nun in der Early-Access-Phase auf der PC-Plattform verfügbar und der Verkaufsstart schließt nahtlos an die guten ersten Eindrücke der Demo an. Das Spiel kann sich direkt über sehr positive Wertungen und einen Platz in der Bestseller-Liste freuen.

Thronefall: Neuer Strategie-Hit überzeugt die Steam-Community

In Thronefall baut ihr euch euer eigenes Königreich auf und habt alle Hände voll damit, es gegen feindliche Einheiten zu verteidigen. Während ihr tagsüber eure Siedlungen ausbaut und Abwehranlagen errichtet, müsst ihr nachts dem gegnerischen Ansturm standhalten. Thronefall ist ein schlicht konzipiertes Strategie-Spiel, in dem ihr euch nicht erst Ewigkeiten mit komplexen Einstellungen auseinandersetzen müsst, bietet aber dennoch mitreißendes und abwechslungsreiches Gameplay.

Schaut euch hier den Trailer zu Thronefall an:

Thronefall: Official Trailer

In der Steam-Community kommt Thronefall in jedem Fall zum Release bereits richtig gut an – die ersten 400 Spieler bewerten den Strategie-Hit als sehr positiv. Besonders viel Lob bekommt das Spiel für sein verträumt-hübsches Design und den kurzen, aber sehr unterhaltsamen Gameplay-Loop. Auf Steam könnt ihr euch die Early-Access-Version von Thronefall jetzt für 6,20 Euro statt für 6,89 Euro schnappen. Das Release-Angebot endet am 9. August 2023.

Thronefall GrizzlyGames

Steam-Bestseller: Strategie-Geheimtipp landet in den Charts

Direkt zum Release kann sich Thronefall über einen Platz in den Bestseller-Charts auf Steam freuen – derzeit reicht es für einen respektablen neunten Rang. Damit landet der neue Strategie-Tipp unter anderem vor dem Gratis-MMO War Thunder, das sich vor Kurzem noch weiter oben in den Charts etabliert hatte.

Ebenfalls außerordentlich beliebt ist ein Simulations-Hit, der auf Steam aktuell um satte 75 Prozent reduziert ist:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.