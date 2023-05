Spätestens seit Red Dead Redemption ist das Western-Setting auch im Gaming-Mainstream angekommen. Mit Above Snakes hat es nun ein Survival-RPG mit offener Spielwelt geschafft, sich genau das zu Nutze zu machen und sich zum Steam-Topseller aufzuschwingen.

Above Snakes auf Steam: Überleben im Wilden Westen

Bereits seit etlichen Jahren erfreut sich das Survival-Genre auf Steam großer Beliebtheit. Egal ob Hardcore-Erfahrungen wie DayZ, SCUM, Project Zomboid und Ark: Survival Evolved oder etwas einsteigerfreundliche Kost wie Valheim – sobald Spieler Ressourcen abbauen, daraus Werkzeug basteln und eine eigene Behausung hochziehen können, stehen die Chancen gut, dass sie zumindest auf Steam zum Hit werden.

Auch Above Snakes scheint sich in diese Riege einzuordnen. Das Survival-RPG im Western-Setting hat es direkt zum Release geschafft, sich einen Platz in den Steam-Bestsellern zu sichern. Dort liegt es aktuell auf Platz 6, knapp hinter dem Newcomer Railroad Empire 2.

Auch in Above Snakes gilt es grundsätzlich darum, euch mit dem Sammeln von Materialien und Essen über Wasser zu halten. Nach und nach könnt ihr euch eine Basis aufbauen, diese immer weiter ausbauen und müsst sie auch gegen anrückende Gegner und Wildtiere verteidigen. Der Clou an Above Snakes: Ihr könnt euch die Welt selbst nach und nach aus verschiedenen Versatzstücken zusammenbauen.

So erschließt ihr euch mit der Zeit die von euch selbst angefertigte Spielwelt und verbessert eure Fähigkeiten, um immer praktischere Werkzeuge und Ausrüstung herzustellen.

Neugierig geworden? Dann schaut euch hier erstes Gameplay von Above Snakes an:

Above Snakes – offizieller Trailer

Above Snakes ist seit dem 25. Mai 2023 auf Steam verfügbar. Bis zum 1. Juni läuft noch eine kleine Rabattaktion. Statt 24,99 Euro kostet das Survival-RPG in diesem Zeitraum nur 22,49 Euro:

Above Snakes Square Glade Games

