Am kommenden Donnerstag erwartet ZDF-Zuschauer eine Überraschung. Der TV-Sender baut sein Vormittagsprogramm um und streicht die Publikumslieblinge „Volle Kanne – Service täglich“ und „Notruf Hafenkante.“ Grund für die Umbauaktion ist ein Todesfall.

ZDF Facts

Er durfte das neue Jahr nicht mehr erleben: Papst Benedikt, der XVI., verstarb am 31. Dezember 2022. Gläubige rund um die Welt trauern um den verstorbenen Pontifex, der bis zu seinem freiwilligen Rücktritt zwischen 2005 und 2013 Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche war. Am Donnerstag wird der als Joseph Alosius Ratzinger geborene emeritierte Papst in Rom beigesetzt. Das ZDF begleitet die Trauerfeier und wirft deshalb das Programm am Vormittag über den Haufen.

Für Papst-Beerdigung: ZDF baut Morgenprogramm um

ZDF-Zuschauer müssen am 5. Januar auf ihr gewohntes Programm verzichten. Konkret werden zwei Sendungen aus dem Vormittagsprogramm gestrichen: „Volle Kanne – Service täglich“ und „Notruf Hafenkante.“ Die Sonderberichterstattung zum Begräbnis von Papst Benedikt, dem XVI., beginnt um 09:05 Uhr.

Durch die Sendung führt Andreas Klinner, der live vom Petersplatz aus Rom berichtet. Klinner kennt sich aus: Der Journalist war mehrere Jahre Korrespondent in Rom und dort für die Vatikan-Berichterstattung zuständig. Ihm zur Seite steht Jürgen Erbacher, selbst Theologe und Journalist und ZDF-Korrespondent für Kirchenfragen.

Rund zwei Stunden wird das ZDF die Papst-Beerdigung begleiten. Ab 11:15 Uhr geht das normale Programm weiter.

Beim Streaming ist man eigener Programmchef:

Der große Streaming-Vergleich Abonniere uns

auf YouTube

ARD-Chef will keine Fusion mit ZDF

Das Erste ändert für die Beisetzung von Papst Benedikt, dem XVI., hingegen nicht das Programm. In Zeiten, in denen der öffentlich-rechtliche Rundfunk immer stärker in der Kritik steht, würde eine Doppelübertragung bei den Gebührenzahlern wohl nicht gut ankommen. Von einer Fusion der beiden Sendeanstalten will der neue ARD-Chef nichts wissen.