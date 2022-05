Die Verkäufe der PlayStation 4 gehen zwar immer weiter zurück, dennoch verdient Sony mit der Last-Gen-Konsole noch massig Geld. In einem Finanzbericht legt das Unternehmen nun die Karten auf den Tisch und beweist, dass vor allem ein verpöntes Spiele-Genre zum Erfolg beiträgt.

PS4-Goldesel: Free-to-Play-Spiele sorgen für Riesenumsatz

In einem aktuellen Finanzbericht hat Sony allerlei interessante Informationen preisgegeben. So wissen wir dank der Dokumente, dass die PS4 in drei Jahren in Rente geschickt wird und die Last-Gen-Konsole seit dem Startschuss der PS5 quasi wie Blei in den Regalen liegt.

Doch es gibt noch einen Trend, den die Folien der Präsentation offenbaren: Free-to-Play-Spiele sind auf der PS4 anscheinend ein echter Renner – und sorgen für einen warmen Geldregen für Sony. Laut einer Grafik machen die fünf Gratis-Spiele Fortnite, Genshin Impact, Call of Duty: Warzone, Apex Legends und Rocket League inzwischen mehr als 25 Prozent des Umsatzes im PS4-PlayStation-Store aus. Zum Vergleich: Im Fiskaljahr 2016 lag der Umsatz-Prozentwert von F2P-Spielen im PlayStation Store noch bei 5 Prozent. Immer mehr PS4-Spieler scheinen also Geld in Free-to-Play-Spielen zu lassen (Quelle: Sony).

Entwicklung des PlayStation-Store-Umsatzes von Free-to-Play-Spielen (Bildquelle: Sony Interactive Entertainment)

PlayStation will auf den Trend-Zug aufspringen

Free-to-Play-Spiele, die man über viele Jahre hinweg zocken kann, scheinen für viele Spieler immer attraktiver zu werden – und auch Sony möchte ein größeres Stück von diesem Kuchen abhaben. So plant das Unternehmen, bis März 2023 drei Live-Service-Spiele an den Start zu bringen, die die Spieler langfristig an sich binden sollen. Bis 2025 soll es sogar ein Dutzend solcher Spiele aus den eigenen Studios geben (Quelle: VGC).

Auch Bungie dürfte nach dem Abschluss der Übernahme durch Sony an genau solchen Spielen arbeiten. Schließlich hat das Destiny-Studio eine riesige Expertise auf diesem Gebiet.

