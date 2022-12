In Zeiten explodierender Strompreise haben es E-Autos nicht leicht. Der langfristige Kostenvorteil gegenüber Verbrennern ist Käufern immer schwerer zu vermitteln. Für VW-Chef Oliver Blume ist das kein Grund, am Elektroauto zu zweifeln.

Volkswagen Facts

VW-Chef ist sicher: E-Autos werden Verbrennern den Rang ablaufen

Volkswagen will Elektroautos treu bleiben und nicht nur das: Auch erschwingliche Modelle sind lange nicht vom Tisch, obwohl die derzeitige Lage dazu führt, dass der Preis für den kolportierten Volksstromer immer wieder nach oben korrigiert wird. Doch Konzernchef Oliver Blume will weiter günstige „Einstiegsfahrzeuge“ entwickeln und anbieten (Quelle: Welt).

Der Schlüssel dazu liege in der Massenproduktion, die die Herstellungskosten senken soll, wie es auch bei Verbrennern der Fall ist. Aber nicht nur guter Wille steckt hinter der Unterstützung für E-Autos. Die harten Vorgaben für Benziner und Diesel machen es praktisch unmöglich, noch länger auf die alte Technik zu setzen: „Die Balance zwischen Elektroautos und Verbrennern wird sich verändern in den kommenden Jahren“, so Blume im Gespräch mit Journalisten anlässlich des Starts eines neuen Joint Ventures für Ladestationen in Italien.

Abgasvorschriften, aber auch mögliche lokale Fahrverbote sollen dafür sorgen, dass Verbrenner immer unattraktiver für Kunden und gleichzeitig teurer in der Produktion werden. So dürfte tatsächlich Schritt für Schritt das Elektroauto zur besseren und günstigeren Wahl werden.

Keine Sorgen wegen Preisexplosion: Elektroautos werden für Stromnetz wichtige Hilfe

Dem stehen aktuell die explodierenden Preise für Energie im Weg. Die treffen zwar Verbrenner ebenfalls, sorgen aber besonders bei E-Autos mit hohen Strompreisen für Sorgen bei den Kunden: Die Frage, ob sich die Anschaffung eines Elektroautos trotz des höheren Kaufpreises und geringerer Förderung in Zukunft lohnt, scheint offen.

Das Preisrennen zwischen Verbrenner und E-Auto beschäftigt uns schon länger:

E-Autos: Lohnt sich jetzt schon ein Kauf? Abonniere uns

auf YouTube

Blume und sein Vorstandskollege Thomas Schmall, Technikchef bei VW, sind indes zuversichtlich. Die Teuerung am Energiemarkt bezeichnete Blume als „vorübergehenden Effekt“. Bei der Bewertung von E-Autos solle man daher eher auf mittel- bis langfristige Zeiträume schauen. „Für uns ist sehr klar, dass die Elektromobilität die Zukunft der Volkswagen-Gruppe ist“, so Blume weiter.

Für Schmall komme Europa „gerade ein wenig vom Kurs ab, während die USA beschleunigen“. Sorgen um ausreichende Energieversorgung macht er sich keine. Im Gegenteil sollen E-Autos on Zukunft durch bidirektionales Laden sogar zur Sicherheit der Stromversorgung beitragen.