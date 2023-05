HBO ist unter Serienfans vor allem für große Serien wie Game of Thrones, The Wire oder The Last of Us bekannt. Auch ihre neue Serie The Idol hat Hit-Potenzial. Die ersten Reviews fallen allerdings katastrophal aus. Was ist da passiert?

Diese Serie hat Hit-Potenzial – trotz schlechter Kritiken

Am 5. Juni 2023 startet The Idol auf dem Streaming-Anbieter WOW. Das HBO Original soll der nächste große Serien-Hit werden und bringt die typischen Stärken des Publishers mit. Dazu gehören kaputte Charaktere, Drogen und viel Sex. Davon könnt ihr euch auch im offiziellen Trailer selbst ein Bild machen:

Verantwortlich für The Idol ist Sam Levinson, der Macher von Kultserie Euphoria, während die Hauptrollen von Lily-Rose Depp (Tochter von Johnny Depp) und Abel Tesfaye, besser bekannt als Musiker The Weeknd, gespielt werden.

Damit hat die Serie bereits viel Potenzial, um das nächste große Ding zu werden. Zumindest in der Theorie, denn die Kritiker zeigen sich wenig begeistert von dem düsteren Glamour und der ganzen Erotik. Oder anders formuliert: Die Serie legt auf Seiten wie Rotten Tomatoes eine echte Bruchlandung hin.

Das sagen die Kritiker zu The Idol

Inzwischen hat sich der Score zwar auf 17 Prozent verbessert, aber dennoch gehört The Idol damit zu den schlechtesten HBO-Serien. Aber was genau stört die Presse?

„The Idol fehlt es an der nötigen Selbsterkenntnis, um wirklich etwas zu sein. Kurz gesagt, es ist grob, ekelhaft und sexistisch.“ (Quelle: The Playlist) „Was Levinson als provokativ und subversiv empfindet, ist eher wenig überzeugend. Wie kann eine Show mit so viel Nacktheit, Sex und Erotik so fade sein?“ (Quelle: Collider) „The Idol ist düster, ekelhaft und vulgär. Er ist voll von absurden, wiederverwerteten Ideen und pornografischem Sex, der auf HBOs Cinemax zu Hause wäre, nicht auf dem Hauptprogramm von HBO, das, wie wir wissen, Emmy-Auszeichnungen liebt.“ (Quelle: Showbiz 411)

Natürlich sind das nur die Kritikerstimmen. Es bleibt abzuwarten, ob das Publikum The Idol mehr liebt. Schlussendlich entscheiden ja die Zuschauer, ob eine Serie Erfolg hat oder nicht.