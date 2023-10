Trump über Taylor Swifts Beziehung: „Jetzt mag ich ihre Musik etwa 25 Prozent weniger

Vor Kurzem hat Taylor Swift die Beziehung zum NFL-Star Travis Kelce bestätigt. Viele sind begeistert davon, doch ausgerechnet Donald Trump hat keine allzu schönen Worte für ihr gemeinsames Zusammenleben.

„Höchstwahrscheinlich nicht“: Trumps Prognose zu Swifts Beziehung

Seit Wochen brodelte die Gerüchteküche über eine mögliche Beziehung zwischen Sängerin Taylor Swift und Football-Spieler Travis Kelce. Vor einigen Tagen wurde dieses Gerücht offiziell bestätigt und viele zeigen sich begeistert. Allerdings nicht alle.

Der Ex-Präsident der USA – Donald Trump – zweifelt an einer langen Dauer dieser Beziehung. Laut ihm wird es höchstwahrscheinlich nicht halten. Woher er diese Annahme haben möchte, erläutert er nicht weiter. (Quelle: dailycaller.com)

Swift vs. Trump: Bereits in der Vergangenheit gab es Stunk

Es ist nicht das erste Mal, dass Donald Trump ein negatives Wort über Taylor Swift verliert. Schon 2018 kritisierte er die Sängerin, nachdem sie ihre Unterstützung für den Demokraten Phil Bredesen – und damit gleichzeitig für die Abgeordnete Martha Blackburn – im Laufe der Präsidentenwahl zum Ausdruck gebracht hatte.

Trump kommentierte dies, laut ihr, mit der Aussage, dass Swift wohl nichts über Blackburn wisse. Das sagt sie in ihrer Netflix-Dokumentation „Miss Americana“. Sie spricht darüber hinaus noch weitere politische Handhabungen an, mit denen sie in Trumps Regime nicht zufrieden war.

„Nachdem Sie während Ihrer gesamten Präsidentschaft das Feuer der weißen Vorherrschaft und des Rassismus geschürt haben, bringen Sie die Nerven auf, moralische Überlegenheit vorzutäuschen, ehe Sie mit Gewalt drohen? ‚Beginnt das Plündern, so beginnt das Schießen‘ ??? Wir werden Sie im November abwählen!“

Wieso sich Donald Trump dazu berufen fühlt, einen Kommentar zur Beziehung von Taylor Swift abzugeben, bleibt wohl ein Rätsel. Vermutlich sollte er seine Gedanken aktuell besser anderen Dingen in eigener Sache widmen, dennoch ist es eher wahrscheinlich, dass Taylor Swift und Travis Kelce sich von dieser Meinung nicht sonderlich beeindrucken lassen.

Auch Elon Musk hat sich im Übrigen letztens in die Nesseln gesetzt, als er sich zu Taylor Swift geäußert hat. Mehr dazu lest ihr hier:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.