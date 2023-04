Der Shooter XDefiant sorgt seit eigenen Wochen für große Aufmerksamkeit und wird sogar als neues Call of Duty gehandelt. Twitch-Streamer MontanaBlack hat das Spiel auch ausprobiert, ist aber alles andere als begeistert.

Call of Duty Facts

XDefiant überzeugt schon während der Beta

Noch bis zum 24. April 2023 können sich Interessierte im Rahmen einer geschlossenen Beta den neuen Shooter in Ruhe ansehen und auf Herz und Nieren testen. Während das Spiel immer mehr Fans für sich gewinnt, ist Streamer MontanaBlack überhaupt nicht begeistert.

Er testete die PC-Version des Shooters. Mit einem Controller. In der ersten Runde konnte er hier und da noch punkten, danach ging es allerdings bergab. Zwar wäre das Design des Spiels lobenswert, allerdings wäre es ihm „viel zu verschwitzt“ und es turne ihn überhaupt nicht an. Dafür könnte es mehrere Gründe geben.

Das derzeitige Matchmaking erinnert stark an das kritisierte SBMM, welches auch beim direkten Konkurrenten Call of Duty zum Einsatz kommt. Des Weiteren ist es offensichtlich, dass man in einer PC-Lobby, in der die meisten mit Tastatur und Maus spielen, mit einem Controller nicht allzu weit kommt. Ganz gibt er das Spiel allerdings noch nicht auf. Er würde die fertige Version von XDefiant gerne noch einmal ausprobieren, wenn diese auf dem Markt ist.

In diesem Video sagt MontanaBlack genau seine Meinung:

Was ist XDefiant überhaupt?

Bei XDefiant handelt es sich um einen kostenlosen First-Person-Arena-Shooter von Ubisoft. In schnellen Runden messt ihr euch mit anderen. Mehrere spielbare Fraktionen, unterschiedliche Karten, Waffen sowie Spielmodi sorgen für Abwechslung. Zudem bietet das Spiel die Möglichkeit, dank Crossplay mit euren Freunden auf allen verfügbaren Plattformen zu spielen (Quelle: Ubisoft).

Ein Release-Datum gibt es bisher nicht, der Shooter soll allerdings noch in diesem Jahr für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S erscheinen.