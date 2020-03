TV-Besitzer verärgert: „Ich werde kein Samsung-Gerät mehr kaufen“

Besitzer von Samsung-Fernsehern fühlen sich zunehmend genervt von Werbung, die der Hersteller ungefragt im Smart Hub einblendet. Samsung zufolge würde das TV-Programm dadurch nicht beeinträchtigt – doch die Bilder sprechen eine andere Sprache.

Samsung hat in den letzten Tagen allem Anschein nach damit begonnen, im Smart Hub von eigenen Fernsehern Werbung einzublenden. Diese soll teils als kleiner Banner zu sehen sein, teils aber auch ein Drittel des Bildschirms überdecken. Manche Nutzer fragen sich nun zurecht, warum sie überhaupt so viel Geld für einen Smart-TV von Samsung ausgegeben haben, wenn sie am Ende doch wieder mit Werbung belästigt werden.

Samsung hat zu den Vorwürfen bei Twitter bereits Stellung bezogen. Dem Konzern nach würden die Werbeeinblendungen das TV-Programm nicht stören, da sie nur im Smart Hub auftauchen: „Dein Fernsehgenuss wird während des laufenden Programms also nicht getrübt“, heißt es. Die Reaktionen von anderen Nutzern auf dieses Statement fallen dann allerdings recht deutlich aus. Samsung hätte vor dem Kauf des Fernsehers darauf hinweisen müssen, beschwert sich ein Kunde. „Ich werde kein Samsung-Gerät mehr kaufen“ prophezeit ein anderer.

Kritisiert wird neben der Werbung selbst auch die Tatsache, dass die Ladezeit durch sie wohl in die Höhe getrieben wird. Nutzer müssen also auf eine Werbeeinblendung warten, bis sie das Programm wechseln können.

So sieht die nervige Werbung auf Samsung-Fernsehern aus:

This is ridiculous. My Samsung TV started showing these ads in the UI of my telly.@SamsungDE: this is insane. You don't have the right to jam ads in my TV after paying several hundreds of euros. pic.twitter.com/vcBfB4yZwy