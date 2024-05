TV-Comeback für Stefan Raab: ProSieben geht leer aus

Am 14. September 2024 ist es soweit: Stefan Raab feiert sein großes TV-Comeback! Zusammen mit Regina Halmich steigt der Kult-Moderator wieder in den Boxring und lässt die Fäuste fliegen. Doch auf ProSieben gibt’s das Mega-Event dieses Mal nicht zu sehen. Stattdessen läuft das TV-Spektakel beim wahrscheinlich größten Rivalen.

TV-Spektakel: Großes Raab-Comeback läuft bei RTL

Den 14. September 2024 sollten sich alle Fans von Stefan Raab schon jetzt rot im Kalender markieren. Denn an diesem Tag will es der ehemalige TV-Total-Moderator noch einmal wissen und feiert sein großes TV-Comeback – und zwar in Form einer Boxkampf-Revanche mit Regina Halmich.

Die mehrfache Box-Weltmeisterin hat Raab erstmals bereits 2001 mit einer gebrochenen Nase auf die Matte geschickt und konnte auch 2007 siegreich aus dem Kampf mit Raab hervorgehen – wenn auch etwas weniger spektakulär. Nach 17 Jahren wollen es die beiden jetzt noch einmal wissen.

Wer sich das große Spektakel live im Fernsehen angucken will, muss ausnahmsweise nicht ProSieben einschalten. Tatsächlich hat es RTL geschafft, sich die Ausstrahlungsrechte für das Mega-Event zu sichern. ProSieben geht leer aus.

Der Boxkampf wird am 14. September 2024 ab 19:45 Uhr im Düsseldorfer PSD Bank Dome ausgetragen. Wer sich die Show nicht nur von der heimischen Couch anschauen, sondern live dabei sein will, ist leider zu spät dran. Ein Blick auf die Ticketliste bei Eventim offenbart: Alle Karten sind bereits ausverkauft.

Hat ProSieben ein Problem?

Dass ProSieben sich die Ausstrahlungsrechte für das Raab-Comeback nicht gesichert hat, dürfte bei vielen Zuschauern für Erstaunen sorgen. Schließlich moderierte Raab zu seiner Zeit fast alle seine Shows auf ProSieben.

Gut möglich jedoch, dass die Beziehung zwischen Raab und ProSieben inzwischen in die Brüche gegangen ist. Dass sich der Sender unter anderem dazu entschlossen hat, die Zusammenarbeit mit Elton nach 23 Jahren ohne große Vorwarnung zu beenden, dürfte auch Raab nicht kaltgelassen haben.

Dass das jedoch ein Grund dafür ist, dass der große Boxkampf nicht bei ProSieben läuft, ist zum aktuellen Zeitpunkt reine Spekulation. Die wahren Gründe dürften zum aktuellen Zeitpunkt nur ProSieben und Raabs Produktionsfirma kennen.