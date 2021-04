So viele Fernseher gibts es, doch welchen nur nehmen? Warum nicht einfach einen TV kaufen, der momentan eh schon beliebt ist? Zum Beispiel bei einen von Deutschlands größten Shops im Internet? GIGA hat sich den aktuellen TV-Hit bei Otto näher angeschaut.

Samsung Electronics Facts

Werfen wir einen Blick auf die aktuellen TV-Bestseller, dann steht da momentan an erster Stelle der „Samsung GU55TU8079U“ für 555 Euro. Ignorieren müssen wir übrigens unter Umständen, die erstehen drei Positionen im Otto-Ranking, die werden gerne mal von gesponserten Modellen eingenommen. Ergo: Der „echte“ TV-Bestseller ist also der von Samsung, ein LED-Fernseher mit einer Bildschirmdiagonale von satten 55 Zoll (138 cm) und 4K-Auflösung.

Bestseller-TV von Samsung bei Otto bestellen

Samsung GU55TU8079U TV: Bestseller unter den Fernsehern bei Otto, nur wieso eigentlich?

Und warum wird der so gerne gekauft? Wir haben da mal einige Vermutungen zusammengestellt:

Die Marke: Samsung gehört neben LG zu den Top-Marken im TV-Business, im letzten Jahr kaufte sich fast jeder vierte Kunde ein Modell von den Koreanern, so etwas schafft Vertrauen.

Samsung gehört neben LG zu den Top-Marken im TV-Business, im letzten Jahr kaufte sich fast jeder vierte Kunde ein Modell von den Koreanern, so etwas schafft Vertrauen. Die Ausstattung: Für den verhältnismäßig moderaten Preis von 555 Euro gibt's quasi eine Vollausstattung. Smart-TV-Features und Apps für Netflix und Amazon Prime Video sind ja nicht sonderlich besonders, ein Highlight dagegen ist aber sicherlich die Unterstützung von AirPlay 2 . Apple-Nutzer können so problemlos ihre Inhalte zum Beispiels vom iPhone auf den TV streamen. Mit dabei ist dann übrigens auch Alexa von Amazon – kurzum, komplett vernetzt.

Für den verhältnismäßig moderaten Preis von 555 Euro gibt's quasi eine Vollausstattung. Smart-TV-Features und Apps für Netflix und Amazon Prime Video sind ja nicht sonderlich besonders, ein Highlight dagegen ist aber sicherlich die Unterstützung von . Apple-Nutzer können so problemlos ihre Inhalte zum Beispiels vom iPhone auf den TV streamen. Mit dabei ist dann übrigens auch – kurzum, komplett vernetzt. Die Bildschirmgröße: 55 Zoll ist der neue Standard, wer jetzt neu kauft, der holt sich fast nie ein kleineres Modell. Noch größer? Gibt's, sprengt aber manchmal schon eher jede Zweiraumwohnung.

Noch mehr Tipps und Tricks zur Wahl des richtigen TV verraten wir im folgenden Video:

Der Samsung-Hit im Preischeck

Am Preis allein bei Otto liegt es aber wohl eher nicht, dass der Samsung die Rolle des Bestsellers ausgerechnet dort übernimmt. Warum? Anderswo zahlen wir ähnlich viel. So gibt's das Modell beispielsweise bei Euronics für 527,83 Euro, kommen allerdings noch Versandkosten drauf, in Gänze dann 577,82. Euro. Nicht vergessen, Versandkosten müssen wir auch bei Otto zahlen, allerdings nur 2,95 Euro, macht letztlich 557,95 Euro. Ergo: Am Ende sogar günstiger. Ähnlich viel inklusive Versand zahlen wir übrigens bei Saturn – gegenwärtig 558,59 Euro.

Kurz und gut: Der Samsung GU55TU8079U ist hinreichend groß, integriert sich ins heimische Netz (sogar bei Apple-Nutzern) und kostet kein Vermögen. Aktuell wohl das beste Rezept, um als Bestseller gewürdigt zu werden. Wie sagt man so schön: Da kann man nichts falsch machen.