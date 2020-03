TV-Kracher: 65-Zoll-Fernseher mit 4K, HDR und Direct-LED für 500 Euro – Deal des Tages

Amazon hat noch einmal Erbarmen mit allen, die ein großes 4K-TV zum Sparpreis suchen. Das 65-Zoll-TV-Gerät HiSense H65BE7200 bietet mit 4K-Auflösung, HDR-Support, Smart-TV-System und Direct-LED gute technische Werte zum Knaller-Preis. Bei Amazon kostet der Fernseher gerade – historischer Bestpreis und 100 Euro weniger als der nächstgünstige Anbieter.

65-Zoller mit guter Bildqualität …

Die Fernseher von HiSense gelten als Geheimtipp in Sachen Preis-Leistungs-Verhältnis. Das hier angebotene Modell unterstreicht das eindrucksvoll. Mit einer üppigen 65-Zoll-Diagonale ausgestattet ist hier alles drin, was man heutzutage braucht. 4K-Auflösung, HDR-Support (HDR10 und HDR 10+ HLG) und vor allem Direct-LED sorgen für ein tolles Bild, das nicht nur Film- und Serien-Fans, sondern auch Konsolen-Gamer zufriedenstellt. Hintergrund: Anders als bei Edge-Lit-TVs findet LCDs mit Direct-LED beziehungsweise LED-Arrays die Rückbeleuchtung nicht über LEDs am Bildschirmrand statt, sondern in Zonen hinter den Pixeln. Das verhindert das hässliche „Bleeding“ billiger Panels und verbessert die Optik bei dunklen und schwarzen Bildern deutlich.

Die maximale Bildwiederholrate liegt „nur“ bei 60 Hz, das ist aber Standard in der Preisklasse und verschmerzbar. In Sachen Anschlüssen macht das Modell ebenfalls Haken an aktuellen Standards: Ein Triple Tuner für DVB-C, DVB-S2 und DVB-T2 HD, ein CI+-Slot, Verbindung per WLAN und Ethernet, 3 HDMI-Anschlüsse und 2 USB-2.0-Ports sind das, was man heutzutage braucht. Die von HiSense vorinstallierte Smart-TV-Plattform VIDAA U 3.0 enthält Apps für die meisten gängigen Streaming-Anbieter und läuft dank des Quad-Core-Prozessors auch flüssig. Die Fernbedienung ist funktional und enthält Spezialtasten, um direkt die Apps für Amazon Prime, Netflix, YouTube und Rakuten TV zu starten. Wer den Fernseher nicht auf ein TV-Board stellen will, kann das Gerät auch an der Wand montieren (VESA-Halterung mit 400×400 separat erhältlich).

… für wenig Geld

Der HiSense H65BE7200 kostet aktuell , nächstbester Online-Preis sind laut idealo 599 Euro.

Fazit: Wer einen großen Fernseher sucht und nicht mehr als 500 Euro ausgeben will, sollte hier : Mehr Funktionalität und Bildqualität gibt es selten in der Preisklasse. Wer’s kleiner haben will: Das Schwestermodell mit 55Zoll ist gerade auch vergünstigt und kostet nur .

