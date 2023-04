Für einen Free-TV-Sender in Deutschland sollen bereits die Abschiedsglocken läuten. Obwohl die Betreiber gerade erst mit umfangreichen Formaten auf sich aufmerksam machten, könnten Einsparungen beim Mutterkonzern für das Aus sorgen.

ServusTV: Gerüchte um Sender-Aus

ServusTV Deutschland könnte eingestellt werden. Berichten zufolge plant die Sendermutter Red Bull Media House den Rückzug des Free-TV-Senders. Obwohl ServusTV erst kürzlich das eigene Vorabendprogramm mit teuer produzierten Formaten auf Vordermann gebracht hat, könnte dem deutschen Ableger der Stecker gezogen werden (Quelle: DWDL.de).

Der Betreiber will sich zu den in einigen Medien verbreiteten Gerüchten nicht äußern, auch die Pressestelle von ServusTV Deutschland hält sich bedeckt. Ein öffentliches Dementi zu dem Aus wurde nicht kommuniziert. Berichten nach sollen auch ServusTV-Mitarbeiter nicht über ein mögliches Ende der Tätigkeiten in Deutschland informiert worden sein.

Beim Red-Bull-Konzern aus Österreich ist nach dem Tod des Gründers Dietrich Mateschitz vieles in Bewegung. Die Medienprojekte von Red Bull, oft von Mateschitz selbst initiiert, gelten nicht als gewinnbringend. Auch der deutsche Ableger von ServusTV soll nicht profitabel sein. Die Einschaltquoten sind sehr überschaubar. Beim Gesamtpublikum liegt der Marktanteil des Senders aktuell nur bei 0,4 Prozent. Ab Herbst könnte ServusTV zudem die Rechte für die MotoGP-Rennserie verlieren.

ServusTV: Stark in Österreich

In Österreich gilt ServusTV als reichweitenstärkster Privatsender, der unter anderem für Sportübertragungen bekannt ist. Der Sender ging 2009 aus Salzburg TV hervor. Als die Gründung eines Betriebsrats im Jahr 2016 diskutiert wurde, wollte der Red-Bull-Konzern den Sendebetrieb einstellen. Letztlich wurde dann aber doch weitergesendet.

Die Ausrichtung von ServusTV gilt als konservativ bis rechtspopulistisch. Während der COVID-19-Pandemie verbreitete der Sender Verharmlosungen, Falschinformationen und Verschwörungsmythen (Quelle: Der Standard).

