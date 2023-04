Bereits Mitte 2021 gab es das Comeback der legendären Abend-Show „TV Total“. In den neuen Ausgaben ist Sebastian Pufpaff zu sehen. Wer nicht so lange wachbleiben will oder frühere Ausgaben verpasst hat, kann die Episoden von TV Total im Stream ansehen.

Neben der Neuauflage gibt es auch alle früheren Ausgaben mit Stefan Raab online. Eine Anmeldung oder gar ein Abonnement ist nicht notwendig. Alle TV-Total-Folgen gibt es im Stream kostenlos bei MySpass.de.

Wer einen Account beim Streaming-Dienst Joyn hat, findet dort ebenfalls die letzten Ausgaben von TV Total als Wiederholung. Hier sind allerdings nur die neuen Episoden mit Sebastian Pufpaff zu sehen. Nach einigen Monaten verschwinden die Episoden aus dem Online-Angebot.

TV Total: Alle Folgen seit 1999 im Stream in der Wiederholung sehen

Die aktuellen und alten Sendungen kann man kostenlos, legal und komplett online schauen, außerdem weitere ganze TV-Total-Folgen aus früheren Jahren und Specials. Es handelt sich bei MySpass um ein offizielles und legales Web-Angebot. Eine Anmeldung ist nicht nötig, ihr könnt also den Stream direkt im Browser kostenlos einschalten.

Die Rückkehr der Kultshow kam nahezu aus dem Nichts. Nur eine Woche vor der Ausstrahlung der neuen Folge Mitte 2021 gab es erste Berichte über die Neuauflage, bevor das Comeback dann auch offiziell am Montag vor der Ausstrahlung von ProSieben angekündigt wurde. Die Sendung lief bereits von 1999 bis 2015 bei dem Sender. Seit 2021 wird TV Total wieder wöchentlich am Mittwochabend ab 20:15 Uhr ausgestrahlt.

Einzelne Clips zur ersten Ausgabe mit Pufpaff gibt es auch im YouTube-Kanal von TV Total:

Dort findet ihr viele weitere Highlights aus der Neuauflage. Wer noch einige Highlights aus der Geschichte der TV-Show mit Stefan Raab sehen will, schaut im YouTube-Kanal „TV Total Classics“ vorbei.

TVTotal: Wer ist Sebastian Pufpaff?

In den neuen Folgen gibt es einen großen Unterschied zu früher: So ist die deutsche TV-Legende Stefan Raab nicht als Moderator zu sehen. Der ehemalige TV-Total-Frontmann ist aber im Hintergrund für die Sendung aktiv. Vor die Kamera tritt stattdessen Sebastian Pufpaff. Wer ist Sebastian Pufpaff? Der Moderator ist bereits seit über 15 Jahren im TV-Geschäft. So begann seine Karriere als Produktmoderator im RTL-Shop, bevor er zu der RTL-Nachrichtenredaktion wechselte. Beim Sender 3sat hatte er mit „Pufpaffs Happy Hour“ eine eigene Kabarett-Show und war zudem für das ZDF bei „Geht doch!“ und für 3sat in der Sendung „Noch nicht Schicht“ tätig. Hierfür wurde Pufpaff 2021 mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet.

Zudem wirkte Pufpaff regelmäßig bei der „heute-show“ im ZDF sowie bei den „Mitternachtsspitzen“ und in „Nightwash“ beim WDR mit. Auch wenn sich einige Frage, ob „Pufpaff“ ein Künstlername ist, gibt der Moderator selbst an, dass der Nachname von einer „hanseatischen Schwarzpulver-Händler-Familie“ stammt.

Endlich wieder TV Total! Er ist das neue Gesicht: Sebastian Pufpaff, hier nach seiner Grimme-Preis-Auszeichnung.Andreas Rentz / Getty Images

Das neue Gesicht von TV-Total mag einem noch unbekannt erscheinen, allerdings meisterte Pufpaff in den Augen der meisten Zuschauer und Kritiker seinen Auftakt bei der Kult-Show souverän und erfrischend. Alle Folgen von TV Total gibt es in der Wiederholung im Stream bei MySpass.

