Fernsehen, Streaming, Autofahren, Heizen, Einkaufen – überall klettern gefühlt derzeit die Preise und meist ist an dem Gefühl was dran. Heizen im Winter ist unverzichtbar, für viele Menschen auch das Auto, etwa für den Job, Essen und Trinken müssen wir ohnehin alle. Der Verzicht muss also anderswo her und da tun sich die Streaming-Anbieter mit ihrer Preispolitik aktuell keinen Gefallen – ein Kommentar von Felix Gräber.

Amazon hebt die Preise für Prime-Kunden an! Diese Schlagzeile hat in den vergangenen Tagen sicher die Aufmerksamkeit des einen oder der anderen deutschen Leserin erregt. Zum Glück geht es nur um die USA, nochmal davon gekommen – aber eben nur für den Moment.

Amazon Prime will Geld sehen: Kein gutes Zeichen für Streaming-Kunden

Die letzte Preisanpassung für Amazons Prime-Angebot – inklusive Prime Video, Amazon Music, schneller, kostenfreier Lieferung – ist für deutsche Kunden schon Jahre her. Der nächste Preisanstieg wird nicht viel länger auf sich warten lassen.

Und der Blick in die USA zeigt, er könnte heftig werden. Dort verlangt man inzwischen pro Monat 14,99 US-Dollar, umgerechnet knapp über 13 Euro. Deutsche Kunden zahlen derweil nur 7,99 Euro pro Monat oder 69 Euro für ein Jahr. Bricht man das auf den Monatspreis herunter, zahlen US-Kunden mehr als das Doppelte.

Auch Netflix ist sich für regelmäßige Preisanpassungen nicht zu schade, bei Disney+ und Sky sieht es nicht anders aus. Das Enfant terrible der Branche ist allerdings DAZN. Von jetzt auf gleich hat der Streaming-Dienst den Preis fürs Jahresabo in ungekannte Höhen geschraubt: 275 Euro werden aktuell fällig, der Monatspreis wird von 14,99 Euro auf 29,99 Euro verdoppelt. Das sind nicht mehr einfach gesalzene Preise, das ist ungenießbar.

Die Preise steigen – was bleibt da noch für Netflix, Amazon und Co. übrig?

Dazu kommt der Blick auf die allgemeine Situation: Die Kosten fürs Einkaufen, für Strom, Gas und Heizöl, Benzin oder Diesel explodieren. Das Ifo-Institut hat seine Inflationsprognose für das laufende Jahr gerade auf 4 Prozent angehoben. Damit geht man von der höchsten Preissteigerung seit 1993 aus (Quelle: Welt). Ich will hier keine Panik machen, aber die Aufzählung liest sich nun einmal nicht übermäßig schön.

Wo waren wir? Achja, hier geht's ja um die Zerstreuung, die einem Fernsehen und Streaming-Dienste gerade in sorgenvollen Zeiten bieten könnten. Das Potenzial haben Netflix und Co. dafür durchaus, dank ihres vielfältigen Programms. Aber wie bei so vielen Dingen muss man es sich eben auch leisten können.

Viele Mieterinnen und Mieter zahlen zwangsweise eh für den klassischen Kabel-TV-Anschluss, dank Nebenkostenprivileg. Kommen noch Extrakosten für HD-Empfang dazu, rutscht man aufs Jahr gerechnet schnell in den dreistelligen Bereich. Dann erst kommen die Kosten für einen, nicht selten sogar mehrere Streaming-Dienste oder Pay-TV-Anbieter dazu.

Eine jährliche Mehrbelastung von bis zu mehreren Hundert Euro kann durch Streaming-Dienste entstehen. Das kann sich nicht jeder oder jede leisten. Werden die wirklich notwendigen Ausgaben mehr, dürfte die potenzielle Kundenzahl weiter schrumpfen – keine schönen Aussichten für Netflix und Co. Und es ist fraglich, ob neue Preiserhöhungen da der richtige Weg sind.

Zweiter Durchbruch: Löst Streaming lineares Fernsehen ab?

Aber die Situation bietet auch eine Chance: Dann nämlich, wenn immer mehr Verbraucher sich bewusst gegen das klassische Fernsehen entscheiden, sich also entschließen an anderer Stelle zu sparen. Hier können Netflix und Co. besonders überzeugen, im Gegensatz zum linearen Fernsehen bieten sie immerhin den unbestreitbaren Vorteil der ständigen Verfügbarkeit – auch On-Demand genannt.

Ob uns also neue, günstige Lockangebote bevorstehen, nicht nur ständige Preissteigerungen? Auch möglich! Denn eines wollen wohl weder die Verbraucher noch die Verantwortlichen bei Netflix, Disney+, Amazon und all den anderen: Dass Streaming wirklich bald nur noch etwas für Reiche ist.