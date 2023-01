Die Werbebranche muss sich immer wieder Neues einfallen lassen, um Kunden zu begeistern. Ob neue Produkte oder alten einen frischen Anstrich zu verpassen – manchmal sind auch echte Juwelen dabei, an die sich Kunden lang und gerne zurückerinnern. Für mich gehört auch ein neuer Süßigkeiten-Clip dazu, obwohl ich auf die zugehörige Nascherei gar nicht so sehr abfahre.

Ein Kommentar von Felix Gräber

Geniestreich von Twix: Diesen Werbespot müsst ihr gesehen haben

Jedes Jahr ist der Super Bowl nicht nur eines der Highlights für Sportfans über den ganzen Globus. Auch die Werbebranche schaut wohl auf keine Veranstaltung so genau wie auf die amerikanische Football-Meisterschaft. Denn dort werden die wohl teuersten Werbeplätze überhaupt verkauft. 1984 etwa eroberte sich Apple mit seiner legendären Ankündigung des ersten Macintosh einen festen Platz in der Hall of Fame der Werbung.

Dafür wird es bei diesem Spot nicht reichen, zumal der auch schon im vorigen Jahr Premiere gefeiert hat. Doch in Deutschland ist er erst seit kurzem zu sehen – und hat für mich schon heute das Zeug zum besten Werbespot 2023. Die Rede ist von der Twix-Camping-Kampagne.

Der Spot läuft seit kurzem in Deutschland im Free-TV und macht Laune dank Perspektivwechsel, aber seht selbst (leider konnten wir die deutsche Version noch nicht auftreiben, daher das englische Original):

Süßigkeiten-Hersteller müssen kreativ werden

Ob Kinderriegel mit seinem ikonischen Pärchen aus Riegel und Milchglas, den oft chaotischen Abenteuern der beiden M&Ms oder die Goldbären, die Esser wieder in Kinder verwandeln – die Konzerne hinter den Süßwaren und ihre Kreativagenturen bringen immer wieder Spots und Charaktere hervor, die hängen bleiben. Für mich gehören die Twix-Bären auf Camperjagd auf jeden Fall in diese Reihe.

Es ist auch kein Wunder, dass die Hersteller der beliebten Leckereien offenbar besonders viel Wert auf erfolgreiche Werbekampagnen legen. Schließlich ist so ziemlich jedem Kunden eigentlich klar: So richtig gut für mich ist es nicht, wenn ich das esse – zumindest vom gesundheitlichen Standpunkt aus betrachtet. Da schadet es nicht, wenn die Käufer positive Assoziationen mit dem Produkt verbinden.

Übrigens: Ganz so neu, wie es für deutsche Zuschauer den Anschein hat, ist der Werbespot gar nicht. Internationale Premiere hat der Spot mit dem Namen „TWIX Camping“ bereits 2022 gefeiert – und kam dabei nicht schlecht weg. Bei den Cannes Lions, der wichtigsten und international bekanntesten Veranstaltung der Werbebranche, reichte es immerhin für einen silbernen Löwen 2022.

