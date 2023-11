Ubisoft beendet beliebten Ego-Shooter: Das Ende einer Ära

Im Jahr 2021 brachte Ubisoft den neuesten Titel der beliebten Far-Cry-Reihe heraus. Der sechste Teil der Serie nähert sich langsam seinem Ende, und das Unternehmen hat nun angekündigt, Spielaspekte einzustellen.

Far Cry 6: Keine Updates mehr fürs Spiel

Far Cry 6 entführt die Spieler seit Oktober 2021 auf die malerische Karibikinsel Yara, die jedoch unter der brutalen Herrschaft von Diktator Antón Castillo, auch bekannt als „El Presidente“, leidet. In der Handlung des Spiels wird sein Sohn Diego dazu angestiftet, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten und das Land weiter zu unterdrücken.

Im Laufe der Zeit erfuhr Far Cry 6 verschiedene Updates und Verbesserungen, die das Spielerlebnis erweiterten. Bedauerlicherweise hat Ubisoft nun bekanntgegeben, dass es keine weiteren Patches für das Spiel geben wird. Die Online-Dienste des Spiels sollen jedoch weiterhin aktiv bleiben.

In einem herzlichen Tweet drückte das Entwicklerteam seinen Dank an die Millionen von Spielern aus, die sich dem Kampf gegen die Tyrannei auf Yara angeschlossen haben. Sie lobten die Leidenschaft, Kreativität und die Liebe zu Chorizo, einem beliebten Ingame-Charakter, die sogar Antón Castillo stolz machen würde.

Diese Dankbarkeit wird durch die positive Resonanz der Spieler unterstrichen. Auf Steam haben in den letzten Tagen 74 Prozent der Spieler Far Cry 6 positiv bewertet, und auch auf Metacritic erhielt das Spiel eine solide Wertung von 73 (Quellen: Steam/Metacritic).

Far Cry: Wie geht es mit der Reihe weiter?

Was die Zukunft der Far-Cry-Reihe betrifft, gab es bereits zu Beginn des Jahres Berichte, die darauf hinwiesen, dass Ubisoft bereits an Far Cry 7 und einem Mehrspieler-Ableger der Serie arbeitet.

Laut Insider Gaming trägt Far Cry 7 den Arbeitstitel „Project Blackbird“, während das Multiplayer-Spiel unter dem Namen „Project Maverick“ entwickelt wird. Die Veröffentlichung von Far Cry 7 ist derzeit für den Herbst 2025 geplant, wobei eventuelle Verzögerungen nicht ausgeschlossen sind. Ubisoft hat sich bisher noch nicht offiziell zu diesen Gerüchten geäußert (Quelle: Insider Gaming).

