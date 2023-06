Prince of Persia: The Lost Crown – Gameplay-Trailer

Mit Prince of Persia: The Lost Crown will Ubisoft im Januar 2024 die alte Kultreihe wiederbeleben. Im Rahmen des Summer Game Fest gab es bereits erstes Gameplay vom kommenden Action-Hit zu sehen, den ihr euch oben im Artikel anschauen könnt. Die Fans sind alles andere als begeistert. Ein Blick in die Kommentare offenbart, dass sich viele mehr erhofft hatten.

Prince of Persia: The Lost Crown – Ubisoft zeigt erstes Gameplay

Vor 13 Jahren erschien mit Prince of Persia: Die vergessene Zeit der letzte große Ableger der bekannten Spielreihe von Ubisoft. Seitdem liegt die Marke brach. Seit einer gefühlten Ewigkeit wünschen sich die Fans ein Comeback, das Ubisoft ihnen nun mit Prince of Persia: The Lost Crown bietet.

Doch statt euphorischer Kommentare hagelt es vernichtende Kritik unter dem Video. Denn bei Prince of Persia: The Lost Crown handelt es sich um einen simplen 2D-Action-Adventure-Plattformer – da hatten sich viele Fans mehr erhofft:

„Das ist so, als hätte Netflix die Rechte an Prince of Persia gekauft und es in ein Spiel verwandelt.“ – YouTube / BroosGamers

„Von Assassin’s Creed ohne die Assassinen bis zu Prince of Persia ohne den Prinzen … ihr kennt euer Publikum wirklich gut, Ubisoft …“ – YouTube / Dihya Never Forget

„Man muss Ubisofts Beständigkeit respektieren. Sie töten jedes Franchise, das ihnen in die Hände fällt …“ – YouTube / AdamsCzech

Hätte sich Ubisoft nicht einfach ein Beispiel an diesen Spielen nehmen können?

Erste Informationen zum neuen Prince of Persia

Prince of Persia: The Lost Crown soll am 18. Januar 2024 für fast alle gängigen Plattformen erscheinen: PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series und sogar Amazon Luna. Das Spiel soll zudem auf allen Konsolen mit 60 FPS laufen.

Die gezeigten Szenen im Trailer wirken recht actionlastig. Der neue Protagonist Sargon muss den entführten Prinzen retten und sich dabei anscheinend durch allerlei Gegner schnetzeln, Hindernisse überwinden und Rätsel lösen. Ob Ubisoft es noch schafft, die Wogen vor dem Release zu glätten und die Fans dazu zu bewegen, sich trotz der harschen Kritik auf das Spiel einzulassen, bleibt abzuwarten.

