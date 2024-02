Ubisoft haut eines der besten Assassin’s Creeds auf Steam für 11,99 Euro raus

Vor über 10 Jahren erschien in den Augen vieler Fans eines der besten Assassin’s Creeds: Black Flag. Wer das Assassinen-Abenteuer bislang noch nicht gezockt hat, kann das jetzt kostengünstig nachholen – denn auf Steam gibt es die Gold Edition mit diversen Zusatzinhalten für schlappe 11,99 Euro.

Steam Facts

Assassin’s Creed Black Flag im Steam-Sale

Welches das beste Assassin’s Creed ist, kommt auf euren Geschmack an. Für die meisten Spieler gibt es jedoch zwei Favoriten: Assassin’s Creed 2 und Assassin’s Creed 4 Black Flag. Das Open-World-Piratenabenteuer begeistert viele Fans auch noch 10 Jahre nach dem offiziellen Release.

Anzeige

Wer bislang noch nicht mit Edward Kenway und seiner Crew die Karibik unsicher gemacht hat – es aber unbedingt nachholen will – kann auf Steam gerade ein solides Schnäppchen machen. Denn bis zum 29. Februar bekommt ihr Assassin’s Creed Black Flag in der Gold Edition für 11,99 Euro (bei Steam anschauen).

Kleiner Vorgeschmack gefällig? Dann werft einen Blick in den offiziellen Trailer:

Assassin's Creed 4: Black Flag - Offizieller Launch-Trailer

Assassin’s Creed® IV Black Flag™ Ubisoft Montreal

Neben dem Hauptspiel sind in der Gold Edition noch folgende Inhalte enthalten:

Crusader & Florentine Pack

Death Vassel Pack

Season Pass

Anzeige

Die ersten beiden DLCs bieten lediglich kleine Zusatzinhalte für euer Schiff, der Season Pass hingegen gewährt euch Zugriff eine rund drei Stunden lange Zusatz-Einzelspieler-Kampagne.

Anzeige

Gut zu wissen: Black Flag ist auch für 12 Euro im Ubisoft Store zu haben. Wer seine Ubisoft-Spiele also lieber im Ubisoft-Connect-Launcher haben will, kann so ebenfalls sparen. Hier müsst ihr euch jedoch beeilen: Das Angebot im Ubisoft Store läuft nämlich nur noch bis zum 20. Februar 2024 um 14:00 Uhr.

Für wen lohnt sich Assassin’s Creed Black Flag?

Für Assassin’s-Creed-Fans ist Black Flag ein Muss. Mit 88 Prozent positiven Bewertungen auf Steam fällt das Urteil der Spieler eindeutig aus. Die weitläufige Spielwelt lädt euch zum Erkunden ein – und zwar sowohl zu Land als auch auf dem Wasser. Ihr könnt auf dem Grund des Meeres Schiffwracks plündern, auf Kaperfahrt gehen, auf kleinen Inseln nach Schätzen Ausschau halten oder einfach der Hauptgeschichte folgen. Die Welt ist eure Auster.

Wer lediglich die Story zocken will, ist mit Assassin’s Creed Black Flag etwas mehr als 20 Stunden beschäftigt. Wollt ihr hingegen alle Geheimnisse entdecken, jede Nebenquest abschließen und alle Upgrades freischalten, kann eure Rundreise durch die Karibik gut und gerne knapp 60 Stunden dauern.

Anzeige

Für den ersten Platz hat es für Black Flag in unserem Assassin’s-Creed-Ranking nicht ganz gereicht:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.