Ubisoft legt Gaming-Meisterwerk nach 20 Jahren neu auf – in wenigen Tagen geht’s los

Nach über 20 Jahren hat sich Ubisoft dazu entschieden, den Kultklassiker Beyond Good & Evil noch einmal für die aktuellen Konsolen neu aufzulegen. Die Ankündigung kommt spontan – ebenso überraschend ist der Release-Termin. Denn schon in wenigen Tagen könnt ihr direkt ins Abenteuer starten.

Ubisoft bringt Beyond Good & Evil auf aktuelle Konsolen

Na? Wer von euch erinnert sich noch an Beyond Good & Evil? Das Action-Adventure erschien im November 2003 – damals noch für GameCube, PC, PS2 und Xbox. Seit etlichen Jahren versichert Ubisoft den Fans, dass sich der Nachfolger in Arbeit befindet, auch wenn es immer noch keinen konkreten Release-Termin gibt.

Stattdessen hat sich der französische Publisher jetzt dazu entschieden, das Original noch einmal in Form einer 20th Anniversary Edition für die aktuellen Konsolen aufzulegen (Quelle: Ubisoft). Beyond Good & Evil erscheint am 25. Juni 2024 für PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und den PC. Auch über die Streaming-Dienste Amazon Luna und GeForce Now werdet ihr in der Lage sein, die Neuauflage zu zocken.

Falls ihr Ubisoft+ abonniert habt, könnt ihr euch den Kauf übrigens sparen. Das Spiel wird Teil des Abos sein. Wie viel das Spiel für alle anderen kostet, hat Ubisoft übrigens noch nicht verraten – wir rechnen mit einem UVP von 20 bis 30 Euro.

Ubisoft verspricht eine überarbeitete Grafik (bis zu 4K und 60 FPS – wahrscheinlich nur für Current-Gen-Konsolen) und Steuerung, diverse Quality-of-Life-Features, einen Speedrun-Modus und eine besondere Anniversary-Galerie, in der allerlei Bilder aus der Produktion des Spiels Platz finden sollen. Nette Zusatzfunktion: Es soll sogar eine Cross-Save-Funktion geben, falls ihr das Spiel auf unterschiedlichen Plattformen zockt.

Erste Szenen aus der neuen Version gibt es im offiziellen Trailer zu sehen:

Beyond Good & Evil - 20th Anniversary Edition: Launch-Trailer

„Beyond Good & Evil? Noch nie gehört!“

Was?! Dann ist euch Anfang der 2000er aber ein echter Gaming-Leckerbissen entgangen. Im Action-Adventure schlüpft ihr in die Rolle der freien Reporterin Jade, die sich auf dem Planeten Hyllis ihren Lebensunterhalt vor allem mit Fotos erwirtschaftet.

Die Heimat der Journalistin befindet sich seit geraumer Zeit im Krieg mit Aliens, den DomZ, die heimlich Zivilisten entführen. Jade schließt sich nach kurzer Zeit der örtlichen Untergrund-Fraktion IRIS an und versucht herauszufinden, was die Aliens vorhaben und ihre Pläne zu durchkreuzen.

Mit einer Spielzeit von etwa 10 bis 15 Stunden ist das Ubisoft-Abenteuer zwar fix durchgespielt, wird euch aber wahrscheinlich noch lange im Gedächtnis bleiben.

