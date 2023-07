Microsoft steht kurz vor einem gewaltigen Triumph für die Xbox. Die Übernahme von Activision Blizzard ist praktisch beschlossene Sache. Auch der eigentlich unbeteiligte Spiele-Publisher Ubisoft ist jedoch ein großer Fan vom Mega-Deal.

Microsoft übernimmt Activision Blizzard: Ubisoft gefällt das

Nach langem Hin und Her sieht es jetzt ganz so aus, als dürfte Microsoft den Publisher Activision Blizzard für 69 Milliarden Dollar kaufen. Sogar Sony hat aufgegeben und unterschreibt einen Vertrag, damit Call of Duty auf der PlayStation bleiben kann.

Eigentlich hat Ubisoft mit dem Mega-Deal überhaupt nichts zu tun. Trotz vieler Kaufgerüchte ist der Publisher weiterhin eigenständig. CEO Yves Guillemot lobt die Übernahme während eines Investorenbriefings trotzdem in vollen Zügen:

„Ich denke, es ist eine gute Nachricht, dass die Transaktion zustande kommt, denn sie zeigt, wie mächtig Marken sind und in welche Richtung sich die Branche entwickelt. Es wird also in Zukunft viele Gelegenheiten für alle Unternehmen geben.“

Guillemot führt weiter aus, das der Deal die Bedeutung von Marken auf PC und Konsolen, aber auch auf Mobilgeräten untermauert. Diese könnten zu weltweit bekannten Marken werden. Microsoft würde weiterhin Investitionen im Mobile-Bereich tätigen. Ubisoft sieht die eigenen Vorstöße auf diesem Gebiet dadurch bestätigt (Quelle: Gamespot).

Ubisoft will mehr Mobile-Games

Activision Blizzards Anteil am Mobile-Gaming-Markt ist nicht zu unterschätzen. Immerhin gehört dem Publisher das Unternehmen King Digital Entertainment, das für Candy Crush verantwortlich ist. Die Gewinne des Handy-Hits fließen wohl bald in die Tasche von Microsoft. Auch Ubisoft will euer Smartphone erobern. Schon 2024 soll Assassin’s Creed: Codename Jade für Android- und iOS-Geräte erscheinen. Davor könnt ihr es bereits kostenlos ausprobieren.