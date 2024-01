Ubisoft macht den nächsten Schritt: Wer alles will, muss tief in die Tasche greifen

Mit Ubisoft+ hat der gleichnamige Gaming-Publisher seit etwas mehr als vier Jahren sein eigenes Gaming-Abo am Start, das den Spielern den Zugriff auf einige der größten Hits des Studios gewährt. Jetzt weitet Ubisoft das Angebot aus und bietet ein teureres Abo-Modell für alle Fans an, die mehr wollen.

Ubisoft startet neues Gaming-Abo für 17,99 Euro im Monat

Egal ob Microsoft, Sony oder Ubisoft – immer mehr Unternehmen bieten inzwischen ein eigenes Gaming-Abo an, um Spieler langfristig an sich zu binden.

Microsoft hat den Game Pass, Sony setzt auf PS Plus Extra und Premium, Ubisoft bietet Ubisoft+ an und baut diesen Dienst nun mit einem neuen Abo-Plan weiter aus. Neben dem bereits bekannten Ubisoft+ Classics für 7,99 Euro können Spieler ab sofort auch Ubisoft+ Premium für 17,99 Euro im Monat buchen.

Im direkten Vergleich zum bereits etablierten Abo-Modell erhalten Spieler bei der teureren Variante nicht nur Zugriff auf rund 50 Spiele des Publishers, sondern können über Ubisoft Connect auf dem PC aus mehr als 100 Games wählen – darunter auch brandneue Spiele wie Assassin’s Creed Mirage, Avatar: Frontiers of Pandora, Prince of Persia The Lost Crown und das bald erscheinende Skull and Bones.

Das neue Prince of Persia ist eines der ersten Gaming-Highlights 2024:

Zudem erhalten Abonnenten der Premium-Variante von Ubisoft+ auch Zugriff auf diverse DLCs und Erweiterungen der im Abo enthaltenen Spiele und können Neuerscheinungen direkt am Release-Tag zocken.

Gut zu wissen: Premium-Nutzer können einige ausgewählte Spiele auch direkt über Amazons Cloud-Gaming-Service Luna oder statt auf dem PC über ihre Xbox spielen (Quelle: Ubisoft).

Ubisoft+ Premium: PlayStation-Spieler gehen leer aus

Ubisoft bietet das neue Premium-Abo-Paket vorrangig für den PC an – ein paar ausgewählte Spiele können jedoch auch auf der Xbox gezockt werden. PlayStation-Spieler gehen hingegen bislang komplett leer aus.

Gut zu wissen: Wer PlayStation Plus Extra oder Premium abonniert hat, hat bereits Zugriff auf den Spielekatalog von Ubisoft+ Classics.

PS Plus, Game Pass, Switch Online – was bieten euch eigentlich diese ganzen Online-Abos? Wir verraten es euch im Video:

