Ubisoft hat die Spendierhosen an! Wer sich beeilt, kann sich gerade ein Assassin's Creed kostenloses sichern, welches sich vom Gameplay der Hauptreihe stark unterscheidet. Doch das Gratis-Angebot gilt nur noch für kurze Zeit.

Assassin's Creed Chronicles: China – Ubisoft verschenkt beliebtes Spin-Off für PC

Mit der Chronicles-Reihe bringt Ubisoft etwas Wind in die ehemals recht angestaubte Assassin's-Creed-Saga. Denn im Gegensatz zu den Spielen der Hauptserie bewegt ihr euch in der Chronicles-Reihe nicht durch eine riesige offene 3D-Spielwelt, sondern manövriert euren Assassinen durch kleinere voneinander abgetrennte Areale in schicker 2,5D-Optik.

Nun bietet Ubisoft den Auftakt der Chronicles-Reihe „China“ kostenlos für alle PC-Spieler via Ubisoft Connect an. Um euch das Spiel zu sichern, müsst ihr lediglich einen Blick in den Ubisoft Store werfen, euch mit eurem Ubisoft-Account anmelden und könnt das Spiel anschließend gratis eurer Spielbibliothek hinzufügen.

zum Angebot im Ubisoft Store

Der offizielle Trailer vermittelt euch einen Eindruck vom Spiel:

Chronicles: China kostenlos sichern – Worum geht's in dem etwas anderen Assassin's Creed?

Im Jahr 1526 übernehmt ihr die Rolle von Shao Jun, die letzte Überlebende der Assassinen-Bruderschaft in China. Eigentlich hattet ihr dem Reich der Mitte bereits den Rücken gekehrt, seid nun jedoch zurückgekommen, um furchtbare Rache an den Mördern eures Klan zu verüben.

In den Leveln ist es meist euer Ziel, eine bestimmte Person möglichst unbemerkt zur Strecke zu bringen. Doch solltet ihr versehentlich doch einmal zu viel Aufmerksamkeit erregen, könnt ihr euch wie im Hauptteil im Nahkampf gegen eure Widersacher zur Wehr setzen.

Von der leichten „Comic“-Optik des Spiels solltet ihr euch nicht täuschen lassen, das Adventure ist alles andere als „Kinderkram“. Die Level werden mit der Zeit immer schwerer und die Animationen, mit denen ihr eure Gegner vorzeitig in den digitalen Tod schickt, sind mitunter ganz schön blutig. Es gibt einen Grund, warum das Spiel eine Freigabe ab 18 Jahren von der USK erhalten hat.

Ihr bekommt einfach nicht genug von den Geschichten der Assassinen? Wir haben die wichtigsten Infos aller Spiele für euch zusammengefasst:

Wer ein bisschen Abwechslung von dem Gameplay der „normalen“ 3D-Assassin's-Creeds sucht, aber das Universum dahinter immer noch faszinierend findet, der sollte Assassin's Creed Chronicles: China auf jeden Fall eine Chance geben. Das Spiel wird noch bis zum 16. Februar um 17:00 Uhr kostenlos für den PC angeboten.

Wer danach Blut geleckt hat, der kann sich die beiden Nachfolger Assassin's Creed Chronicles: India und Assassin's Creed Chronicles: Russia gerade für 3,00 Euro im Uplay Store kaufen.

