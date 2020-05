Laut Ubisoft ist das Mobile Game Area F2 eine direkte Kopie des eigenen Multiplayer-Shooters Rainbow Six: Siege. Der Publisher reichte nun Klage gegen Google und Apple ein.

Um eine „ihrer wertvollsten IPs“ zu schützen, geht Ubisoft nun gerichtlich gegen Google und Apple vor. Das in beiden Stores angebotene Area F2 (ein Free2Play Mobile Game) sei eine „fast identische Kopie“ von Rainbow Six: Siege.

Die Klage gegen das von dem chinesischen Unternehmen Alibaba vertriebene Area F2 ging am vergangenen Freitag beim Gericht in Los Angeles ein. Ubisoft hatte sich im Vorfeld bereits an Google und Apple gewendet, doch beide Konzerne weigerten sich, das Spiel vom Markt zu nehmen.

Hier könnt ihr euch selbst ein Bild von Area F2 machen:

Warum Ubisoft die beiden Store-Betreiber und nicht die Entwickler oder Publisher von Area F2 verklagt, ist unbekannt. Die Website Engadget vermutet, dass es wesentlicher komplizierter ist, die chinesischen Unternehmen zu verklagen und sie deswegen versuchen, das Spiel aus den beiden beliebten Stores entfernen zu lassen.

Weder Apple noch Google haben die Situation bis jetzt kommentiert.