Für den ersten Titel müssen ihr euch ein bisschen beeilen. Rayman Legends gibt es nur noch bis zum 3. April. Für den restlichen Monat sollen aber noch Spiele aus den Franchises Assassin’s Creed und Just Dance folgen.

Falls es euch seit 2013 gelungen ist Ubisofts Platformer Rayman Legends zu umgehen, bis zum 3. April 2020 bekommt ihr die PC-Version im Uplay Store geschenkt. Falls ihr noch einen Grund braucht (außer das ihr das Spiel kostenlos bekommt):

Rayman Legends ist nur der Anfang einer „einmonatigen Serie von Angeboten, Testversionen und Rabatten“ damit Spieler in der zu Zeit notwendigen Isolation durch die Coronakrise es einfacher haben zu Hause bleiben zu müssen. Auf der Angebotsseite folgen in den kommenden Tagen weitere Titel aus den Reihen von Assassin’s Creed, Just Dance und einigen mehr.

Falls Rayman Legends nicht ganz euren Geschmack trifft, auf der Angebotsseite gibt es schon Testversionen zu anderen Ubisoft-Titeln wie The Crew 2, Trials Rising und Ghost Recon: Breakpoint. Wir halten euch natürlich darüber auf dem Laufenden, welche die Titel in den nächsten Wochen noch dazu kommen.