Bei fast jedem großen Games-Publisher geht der Trend inzwischen zum eigenen Abo-Dienst. Auch Ubisoft ist dabei keine Ausnahme. Jetzt könnt ihr Spiele wie Assassin’s Creed, Far Cry und Watch Dogs sogar kostenlos zocken. Wenn ihr schnell genug seid.

Ubisoft verschenkt den eigenen Abo-Dienst

Ubisoft bietet aktuell den eigenen Abo-Dienst Ubisoft+ kostenlos an. Bis zum 10. Oktober könnt ihr dadurch zahlreiche PC-Spiele zocken, ohne auch nur einen einzigen Cent zahlen zu müssen. Im Service sind mehr als 100 Spiele enthalten. Darunter fallen Neuerscheinungen ab Tag der Veröffentlichung, Premium Editionen und DLCs. Abonnenten von Ubisoft+ bekommen außerdem exklusive Belohnungen.

Nach dem 10. Oktober will Ubisoft allerdings euer Geld. Der PC-Zugriff für Ubisoft+ kostet dabei 14,99 Euro im Monat. Der Multi-Zugriff, mit dem ihr über Cloud-Gaming auf jedem PC, Tablet oder Mobilgerät zocken könnt, ist mit 17,99 Euro im Monat noch etwas teurer. Vorsicht: Ihr müsst das Abo manuell wieder kündigen, wenn ihr nach der kostenlosen Testphase nicht für den Service bezahlen wollt. Das ist aber unter dem Punkt „Mein Abonnement“ auf der Ubisoft-Seite mit wenigen Klicks erledigt (Quelle: Ubisoft).

Ubisoft feiert 15 Jahre Assassin’s Creed. Hier könnt ihr euch einen Rückblick auf die Reihe ansehen:

Assassin’s Creed, Far Cry und mehr kostenlos zocken

Mit Ubisoft+ steht euch eine beeindruckende Auswahl an PC-Spielen zur Verfügung. Darunter auch aktuellere Titel wie Assassin’s Creed Valhalla, Far Cry 6 oder Watch Dogs Legion. Alle drei Spiele werden dabei auch in Deluxe- oder Ultimate-Editionen angeboten.

Am Wochenende hat Ubisoft außerdem eine ganze Flut von neuen Spielen im Assassin’s-Creed-Universum angekündigt. Dazu gehört auch ein Schauplatz, auf den Fans schon eine halbe Ewigkeit lang warten.

Wenn ihr lieber etwas aufbauen wollt, könnt ihr stattdessen auf Anno 1800 oder die Spiele der Siedler-Reihe zurückgreifen, Rennspiel-Fans greifen auf die bewährten Games der The-Crew- oder Trackmania-Serie zurück. In einem Monat werdet ihr wohl nicht alle Spiele zocken können, aber den einen oder anderen Titel ohne Verpflichtung auszuprobieren schadet sicher nicht.