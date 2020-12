Man möchte es kaum glauben, aber mittlerweile ist es schon wieder Dezember. Zum Ende des Jahres hat Google verraten, welche Android-App im Play Store an der Spitze gelandet ist. Gerechnet haben damit wohl die Wenigsten.

Google Play Store Facts

Disney+ ist die Android-App des Jahres

Wie in jedem Jahr kürt Google Android-Apps in verschiedenen Kategorien zu Siegern. Den Gesamtsieg hat sich in diesem Jahr Disney+ geholt. Der Streaming-Dienst ist noch nicht lange verfügbar, erfreut sich durch den Content und den relativ geringen Preis aber extrem großer Beliebtheit. Disney+ ist im Vergleich zu Netflix und Amazon Prime Video zwar sehr spät gestartet, hat aber viele Inhalte, die sich an Familien richten. In Kombination mit dem relativ geringen Preis wird der Dienst gerne abonniert.

Zu Disney+

Gewinner gab es noch in vielen weiteren Kategorien. Die Ergebnisse werden ganz groß auf der Startseite des Play Store geteilt. Man kann sich da durchklicken und erfährt so, wer den ersten Platz bei den täglichen Helfern, die Gutes tun und Ähnliches erreicht hat. Teilweise kennt man die Anwendungen gar nicht. Ihr könnt also einige neue Apps entdecken, die ihr vielleicht ab diesem Zeitpunkt dann täglich verwenden wollt. Als Geheimtipp wird beispielsweise die Android-App DeineTierwelt genannt. Wer sich nach einem tierischen Begleiter sehnt, kann dort fündig werden.

Unsere App-Tipps für Körper und Geist:

Regional unterschiedliche Apps

Die Ergebnisse fallen je nach Land natürlich unterschiedlich aus. In Deutschland werden euch die besten Android-Apps angezeigt, die von den deutschen Nutzern verwendet wurden. Entsprechend können sich die Angaben zu Meldungen aus den USA oder anderen Ländern unterscheiden. Disney+ wurde aber von Google gekürt und sichert sich den Sieg für 2020. Bald beginnt das neue Jahr und dann werden die Karten wieder neu gemischt.