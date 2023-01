Bei Steam gab es in der Vergangenheit Probleme mit der Angabe des Release-Zeitraums. Aufgrund von verschiedenen Schreibweisen kam es vor, dass Nutzer mit dem Datum durcheinanderkamen. Valve bietet deswegen jetzt neue Möglichkeiten an. Doch keine Angst, das bedeutet nicht, dass die Spiele verschoben wurden.

Steam: Neue Angaben sollen für mehr Ordnung sorgen

Bei Steam konnten die Publisher selbst wählen, in welcher Form der Release-Termin auf der Plattform erscheint. Bisher sorgte das für ein buntes Durcheinander. Während die einen das vollständige Datum angaben, lieferten andere nur Monate oder Jahre oder auch scherzhaft den Text „Wenn es fertig ist“.

Selbst wenn das vollständige Datum angegeben wurde, sorgte das für ein Durcheinander, schließlich existieren international unterschiedliche Lesarten. Als Beispiel nannte Valve das Datum 5/8/2023. Für die einen wäre das der 8. Mai, für andere der 5. August (Quelle: Valve).

Um das zu vermeiden, kündigte Valve bereits im Oktober 2022 Änderungen und neue Optionen an, aus denen die Publisher jetzt wählen und wechseln können:

Das genaue Datum: „24. August 2023“

Monat und Jahr: „August 2023“

Das Quartal des Kalenderjahres: „Q3 2023“

Das Jahr: „2023“

Überhaupt kein Datum: „Coming Soon“ (zu Deutsch: „Bald verfügbar“)

Wann soll Starfield eigentlich erscheinen?

Solltet ihr bei Steam kürzlich nach Spielen wie Starfield und Redfall gesucht haben, ist euch vermutlich aufgefallen, dass hier jetzt die Option „Bald verfügbar“ genutzt wird. Bisher gibt es für Starfield noch keine genaueren Angaben. Derzeit geht man davon aus, dass das Spiel im Q3 2023 erscheint, also Richtung Spätsommer / Herbst. Genauere Informationen könnten aber schon bald folgen. Am 25. Januar 2023 soll ein Showcase stattfinden, der etwa 43 Minuten lang sein soll. Da ist also viel Platz für neues Bildmaterial, Informationen und gegebenenfalls auch ein genaues Release-Datum (Quelle: Aaron Greenberg@Twitter).