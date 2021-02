Das hat sich Samsung wohl anders gedacht: Noch vor der offiziellen Vorstellung ist das neue Galaxy A52 vorab enthüllt worden. Der Nachfolger des beliebten Galaxy A51 bringt eine Reihe von sinnvollen Verbesserungen mit. Auch der kleine Preis kann sich sehen lassen.

High-End-Smartphones wie das Galaxy S21 katapultieren Samsung zwar ins Rampenlicht. Die echten Verkaufsschlager des südkoreanischen Herstellers befinden sich aber in der Einsteiger- und Mittelklasse. Einer der Bestseller erhält mit dem Galaxy A52 in Kürze einen direkten Nachfolger, dessen technische Ausstattung jetzt weitgehend enthüllt wurde.

Samsung Galaxy A52 in zwei Versionen mit und ohne 5G

Demnach wird das Galaxy A52 in gleich zwei Versionen auf den Markt kommen, berichtet WinFuture. Ein Modell hat den Snapdragon 750G an Bord und unterstützt damit 5G, das andere Modell muss sich mit dem Snapdragon 720G begnügen und auf 5G verzichten. Weiter dabei sind 6 GB RAM sowie 128 GB Speicher, der sich via microSD-Kartenslot erweitern lässt. Außerdem soll es auch Versionen mit 8 GB RAM und 256 GB Speicher geben. Ob letztere aber in jedem Markt angeboten werden, ist derzeit noch nicht bekannt.

Das flache Super-AMOLED-Display im neuen Galaxy A52 soll sich auf eine Diagonale von 6,5 Zoll erstrecken und mit 2.400 x 1.080 Pixeln auflösen. Entgegen älterer Berichte wird außerdem über eine höhere Bildrate jenseits der 60 Hz spekuliert. Rückseitig gibt es eine Vierfach-Kamera, deren Hauptsensor mit 64 MP auflöst. An der Front steht eine 32-MP-Knipse für Selfies bereit. Beim Akku sind ordentliche 4.500 mAh verbaut, die in Kombination mit dem energieeffizienten Prozessor für hohe Laufzeiten sorgen sollen. Ein USB-C-Anschluss, Bluetooth 5.x, NFC und Android 11 sind ebenfalls mit von der Partie.

Preise beginnen ab 349 Euro

Beim Preis lässt sich Samsung nicht lumpen. Für das attraktive Gesamtpaket, das der Branchenprimus mit dem Galaxy A52 schnürt, sollen Käufer nicht allzu tief in die Tasche greifen müssen. Für das Galaxy A52 mit 5G sind 429 Euro fällig, das günstigere Modell ohne den schnellen Mobilfunkstandard gibt es hingegen für 349 Euro. Angeboten werden die Smartphones in den Farben Schwarz, Weiß, Blau und Lavendel.