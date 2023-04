Die erfolgreiche Fantasy-Reihe Twilight steht laut Berichten vor einem Comeback – die Vampir-Saga soll eine neue Serien-Adaption bekommen, in der sich Fans vermutlich wieder auf Dreiecksbeziehungen zwischen Blutsaugern und Werwölfen freuen dürfen.

Kaum zu glauben, aber der Release des letzten Twilight-Films liegt bereits 11 Jahre zurück – der eigenwillig benannte Blockbuster Breaking Dawn: Bis(s) zum Ende der Nacht Teil 2 startete 2012 in den Kinos und beendete die Herzschmerz-Saga rund um Bella, Edward und Jacob. Nun könnten Fans der Teenie-Reihe endlich Nachschub bekommen, denn Lionsgate arbeitet an einer Twilight-Serie.

Twilight: Neue Serie bei Lionsgate in Arbeit

Der Twilight-Hype war in seiner Hochzeit kaum zu bändigen – kein Wunder also, dass das Franchise nach jahrelanger Pause wiederbelebt werden soll. Zwar war die Reihe nie ein Kritiker-Liebling, doch finanziell haben sich die von vielen belächelten Filme absolut rentiert. Insgesamt konnten sie über 3 Milliarden US-Dollar an den Kinokassen einspielen. So gesehen überrascht es eigentlich, dass die problematisch-kitschige Liebesschmonzette um einen 104 Jahre alten Vampir und seine 17-jährige Freundin so lange ignoriert wurde. (Quelle: Screenrant)

Bei Lionsgate scheint diese Argumentation nun zu einem neuen Projekt geführt zu haben. Eine Serie, die auf den Werken von Autorin Stephenie Meyer basiert, befindet sich bei dem Produktionsunternehmen derzeit in der frühen Entwicklungsphase.

Schaut euch hier nochmal den Trailer zum bislang letzten Twilight-Film an:

Twilight-Serie soll Vampir-Reihe zurückbringen

Drehbuchautorin und Produzentin Sinead Daly soll neben Meyer an der Entwicklung der Twilight-Serie beteiligt sein – doch inhaltliche Details und offizielle Bestätigungen zu dem Projekt gibt es bislang nicht. Es ist demnach nicht klar, ob die Geschichte von Bella Swan neu erzählt werden oder ob die Serie eher die Form eines Spin-Offs mit anderen Charakteren annehmen würde. (Quelle: TheHollywoodReporter)

Dass die Original-Stars noch einmal zurückkehren, ist allerdings zweifelhaft – denn sowohl Robert Pattinson als auch Kristen Stewart haben sich in der Vergangenheit eher kritisch zu den Filmen geäußert – und haben sich in ihren Karrieren durch gefeierte Auftritte in anderen Filmen mittlerweile weit von der Reihe entfernt.

