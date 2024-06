Überraschungserfolg auf Steam: Starbesetzter Shooter überzeugt die Community

Mit einer Verspätung von über einem Jahr ist der starbesetzte Shooter Crime Boss: Rockay City jetzt auch auf Steam gelandet – und überraschenderweise kommt er dort deutlich besser an als auf der Xbox und PS5.

Ursprünglich ist Crime Boss: Rockay City im März 2023 für die Xbox Series X|S, PS5 und im Epic Games Store erschienen – nach über einem Jahr dürfen jetzt endlich auch Steam-User den Shooter zocken, der mit zahlreichen Schauspielstars aus dem Action-Kino der 1980er und 90er Jahre gespickt ist. Während das Spiel auf den anderen Plattformen jedoch enttäuscht hat, scheint es auf Steam deutlich besser anzulaufen.

Crime Boss: Rockay City feiert Steam-Release

Crime Boss: Rockay City kann einen Cast vorweisen, der so manchem Film-Fan Tränen der Freude in die Augen treibt. Mit Danny Trejo, Kim Basinger, Michael Madsen, Danny Glover, Michael Rooker und Chuck Norris versammelt der Shooter diverse Hollywood-Kult-Stars auf einem Haufen und beauftragt euch damit, zum Unterweltboss aufzusteigen. Dazu müsst ihr zahlreiche Raubüberfälle auf Banken, Geldtransporter und Geschäfte ausüben, könnt eure Knarren sprechen lassen oder geschickt und leise vorgehen. Euch stehen sowohl eine Singleplayer-Kampagne als auch Multiplayer-Optionen zur Verfügung.

Schaut euch hier den Trailer zu Crime Boss: Rockay City an:

Crime Boss: Rockay City Ankündigungstrailer

Bei seinem Original-Release konnte Crime Boss: Rockay City die meisten Spieler und Kritiker nicht überzeugen und steht gerade einmal bei einem Metascore von 51. Auf Steam scheint sich das Blatt nun aber zu wenden, denn nach den ersten 300 abgegebenen Stimmen steht der Shooter bei einer sehr positiven Wertung. Spieler loben das chaotische Gameplay und sind der Meinung, dass das Spiel das bessere Payday 3 ist. Auf Steam könnt ihr euch Crime Boss jetzt noch bis zum 11. Juli für 15,99 Euro statt 19,99 Euro sichern (bei Steam ansehen).

Crime Boss: Rockay City INGAME STUDIOS

Steam-Bestseller: Shooter-Flop bekommt zweite Chance

Zum Steam-Release kann sich Crime Boss: Rockay City direkt in die Bestseller ballern und landet momentan auf Platz 8 – hinter Hochkaräter wie Elden Ring und Counter-Strike 2. Die Neuerscheinungen Kingdom Hearts 1.5 + 2.5 Remix und Still Wakes the Deep kommen an dem Shooter nicht vorbei. (Quelle: Steam)

Auch Ubisoft feiert mit einem Grafik-Kracher einen erfolgreichen Steam-Release:

