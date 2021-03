Das iPad mini ist nicht mehr der jüngste Tablet-Rechner in Apples Portfolio, somit reif für ein Update. Doch jetzt taucht in der Gerüchteküche ein iPad mini auf, mit dem so niemand gerechnet hat. GIGA ordnet die neueste Meldung ein.

Eigentlich war die Sache klar. Noch im ersten Halbjahr, vielleicht noch im März, gibt's ein neues iPad mini. Experten gehen bisher von einem leicht größeren Display und etwas schmaleren yRändern aus – irgendwas zwischen 8 und 9 Zoll. Doch das klassische Design im Stil des iPad Air 3 bleibt unverändert. Ergo: Keine sonderlich große Überraschung für potentielle Kunden.

Zweites kleines Apple-Tablet: iPad mini Pro in der Testphase

Doch nun berichtet das koreanische Blog „Naver“ über ein weiteres iPad mini – konkret das „iPad mini Pro“, welches in der zweiten Jahreshälfte erscheinen soll. Dem Bericht zufolge soll sich dieses Modell mit 8,7-Zoll-Display schon in der sogenannten P2-Phase der Entwicklung befinden. Bedeutet: Im Normalfall würde Apple es dann für Produktionsvalidierungstests einreichen, bevor das Gerät endgültig grünes Licht für die Massenproduktion erhält. Ähnliche Meldungen erreichen uns von einem chinesischen Informanten, der ebenso über ein neues Vollformat-iPad in Phase 2 schreibt. Augenscheinlich eben jenes „iPad mini Pro“.

Sollten sich diese Berichte später im Laufe des Jahres als korrekt herausstellen, würde Apple die Pro-Reihe mit einer dritten Displaygröße beglücken – Vollformat-Display und Face ID könnte man für diese Variante erwarten. Aktuell gibt's das iPad Pro ja in 12,9 und 11 Zoll – neue Modelle davon werden ebenso erwartet. Ein 8,7-Zoll-Modell würde das Portfolio also durchaus abrunden, würde aber eventuell dann preislich stärker mit dem iPad Air 4 kollidieren.

Warten auf Bestätigung

Insofern ist durchaus und bis auf Widerruf Skepsis angebracht. Es bleibt nämlich noch abzuwarten, ob verlässlichere Quellen wie Ming-Chi Kuo oder auch Bloombergs Mark Gurman die Existenz eines solchen „iPad mini Pro“ in der Zukunft bestätigen werden. Erst dann können wir mit dem kleinen iPad für Profi-Anwender auch wirklich rechnen.