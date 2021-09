Während des gestrigen Sony-Showcases wurde nicht nur ein Uncharted-4-Remaster für die PS5 angekündigt, sondern auch der Bruch mit der Playstation-Exklusivität: Denn das Remaster erscheint ebenso auf dem PC.

Uncharted: The Lost Legacy Facts

Uncharted 4: A Thief's End und das Spin-Off Uncharted: The Lost Legacy werden mit einem satten Remaster auf der PS5 in den Release gehen, aber nicht nur da: Anstatt weiter auf die PlayStation-Exklusivität zu pochen, darf das Remaster ebenso auf dem PC erscheinen – bei Steam und im Epic Store. Der Release ist 2022 geplant.

Seht den offiziellen Trailer zu Uncharted: Legacy of Thieves Collection.

Was ihr über die Uncharted: Legacy of Thieves Collection wissen solltet

In der Collection befinden sich wie oben erwähnt Uncharted 4: A Thief's End und das Spin-Off Uncharted: The Lost Legacy. Was genau inhaltlich oder grafisch an den Spielen aufgehübscht wird, ist noch nicht bekannt. Da es sich jedoch um ein Remaster und nicht um ein Remake handelt, wird es sich wahrscheinlich nur um grafische Updates handeln.

Derweil ist aber klar, dass in der Collection keiner der vorherigen Uncharted-Teile vertreten ist. Ob die Teile 1 bis 3 überhaupt für den PC erhältlich werden und wann das der Fall sein könnte, ist weiterhin völlig offen. Was PC-Spieler natürlich in eine seltsame Situation bringt: Ohne die Möglichkeit, die Vorgänger auf dem eigenen System zu spielen, müssten sie mit Uncharted 4: A Thief's End beginnen. Möglich ist es aber auch schon seit einer Weile, die Spiele über PS Now auf dem PC zu streamen.

Der Release für PC- und PS5-Versionen

Die Legacy of Thieves Collection soll im Frühjahr 2022 erscheinen, wie es im Trailer erwähnt wird. Allerdings wird das Remaster wohl erst auf der PS5 in den Release gehen und kurz darauf auf dem PC erscheinen.

In Uncharted 4: A Thieves End folgt ihr Nathan Drake in sein bisher größtes Abenteuer, das ihn bald physisch wie auch psychisch bis an seine Grenzen treiben wird. Das Spin-Off The Lost Legacy ist ein eigenständiges Spiel, in dem Drakes Freundin Chloe Frazer mit der Söldneranführerin Nadine Ross zusammenarbeitet, um ein sagenumwobenes Artefakt zu finden.