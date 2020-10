Die Uncharted-Verfilmung hat einen holprigen Weg hinter sich, mit Tom Holland wurde aber endlich ein Darsteller für Nathan Drake gefunden und der postete nun das erste Bild.

Uncharted Facts

Die Uncharted-Reihe von Naughty Dog dreht sich um Abenteurer und Schatzjäger Nathan Drake. Der Verfilmung widmet sich aber nicht der Geschichte der Spiele, sondern fungiert als Prequel. Für den jungen Nathan Drake wurde Spider-Man-Darsteller Tom Holland gecasted.

Via Twitter zeigte Tom Holland nun sein Kostüm und ein Set der Verfilmung:

Longsleeve, Schulterholster, Cargo-Hose und Stiefel – der Nathan Drake-Look ist zwar unspektakulär, hat aber trotzdem einen Wiedererkennungswert. Neben Tom Holland wird auch Mark Wahberg als Drakes Mentor Victor Sullivan zu sehen sein. Ebenfalls zum Cast gehören Antonio Banderas, Tati Gabrielle (The 100, The Chilling Adventures of Sabrina) und Sophia Ali (Grey's Anatomy).

Ein Kinostart ist für den 16. Juli 2021 geplant, da der Film seit Ankündigung vor zehn Jahren aber schon mehrfach Regisseure und Schauspieler gewechselt hat, ist dieses Datum noch vorsichtiger zu betrachten als aktuell alle Release-Termine für die in der Corona-Situation produzierten Filme.