Der Krieg in der Ukraine hat die Energiepreise in Deutschland in die Höhe schießen lassen. Während sich der aktuelle Winter langsam, aber sicher dem Ende nähert, blicken viele mit Sorge auf den nächsten Winter. Dort könnte die Lage für Deutschland noch einmal brenzlig werden. Doch jetzt gibt es Entwarnung.

Deutschland hat genug Gas für kommenden Winter

In den letzten Wochen hieß es immer wieder, dass Deutschland gut durch diesen Winter kommt, die nächste Kälteperiode aber noch einmal zu einer großen Herausforderung wird. Es drohte eine Gasmangellage. Dazu wird es laut führenden Experten nicht kommen (Quelle: Reuters).

Laut dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) ist die Zukunftsaussicht sogar so gut, dass Deutschland den Umbau von schwimmenden zu festen LNG-Terminals stoppen soll. Die schwimmenden LNG-Terminals, die schon im Einsatz sind und noch errichtet werden, sollen in Kombination mit den LNG-Terminals in Belgien und den Niederlanden eine zuverlässige Gasversorgung sicherstellen.

Die Bundesnetzagentur ermahnt trotzdem immer wieder, dass die Menschen und Industrie weiter Gas sparen müssen. Der relativ milde Winter und auch die großen Sparmaßnahmen der Bürger, aber auch von Unternehmen haben dafür gesorgt, dass die Gasspeicher gut gefüllt sind und es nicht zu einer Gasmangellage gekommen ist. In einem Tweet lobt der Chef der Bundesnetzagentur die Bevölkerung und Unternehmen:

Trotz der schwierigen Lage und der Abhängigkeit von russischem Gas ist Deutschland mit einem blauen Auge davongekommen, da die richtigen Entscheidungen der Politik getroffen und die Menschen wirklich Energie gespart haben.

Mit einem Balkonkraftwerk könnt ihr die Stromkosten senken:

Solarstrom vom Balkon – Lohnt sich ein Balkonkraftwerk? Abonniere uns

auf YouTube

Gaspreise in Deutschland sinken wieder

Die stabile Versorgung mit Gas in Deutschland sorgt zudem wieder dafür, dass die Preise deutlich sinken. Wer also noch mit einem hohen Abschlag zu kämpfen hat, sollte sich spätestens jetzt nach einer Alternative umschauen (bei Check24 vergleichen). Auch der Preis für Strom ist mittlerweile deutlich gefallen.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.