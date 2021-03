World of Warcraft hat seinen eigenen Grafik-Stil, auf dem die Welt von Azeroth aufgebaut ist. Dieser ist zwar unverkennbar, doch manche empfinden ihn als altbacken. Ein 3D-Künstler zeigt nun an einem Beispiel, was Blizzard aus der Welt herausholen könnte.

WoW: Ganz schön in die Jahre gekommen

Die Hauptstadt Donnerfels ist eine von vielen der Horde, jedoch unverkennbar und eine der ältesten. Erbaut ist sie auf einer Reihe von Bergen, die über die pastoralen Ebenen von Mulgore hinausragen und durch Hängebrücken verbunden sind. Obwohl die Stadt durchaus schön anzusehen ist, ist sie, wie viele der ältesten Zonen in World of Warcraft, in die Jahre gekommen. 3D-Künstler Aleksandr Timoshenko hat Donnerfels jetzt ein realistisches Makeover verpasst.

WoW: So schön könnte Donnerfels sein

Timoshenko nutzte die Unreal Engine und das Megascans-Plugin von Quixel, um Donnerfels einen realistischen Look zu verpassen. Das Plugin ist ein praktisches Tool, das Künstlern Zugang zu einer Menge von Ultra-HD-Fotos gibt, die als Texturen in Materialien für 3D-Umgebungen verwendet werden können. Dieses wird oft von Big-Budget-Studios verwendet, doch auch Solo-Künstler können damit Großartiges schaffen, wie seine Arbeit eindrucksvoll unter Beweis stellt.

Offensichtlich legte Timoshenko viel Wert auf Details, hielt sich aber bei den Farben etwas zurück. Ein direkter Vergleich zeigt, dass der Mangel an Farbe und der härtere Kontrast zwar für eine düstere Stimmung sorgen, aber dass das Endergebnis harmonisch ins Gesamtbild passt. Mehr Bilder zu diesem Projekt findet ihr auf seiner offiziellen Webseite.

