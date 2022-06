Aldi verkauft hin und wieder Produkte von Apple, die oft zu sehr günstigen Preisen angeboten werden. Meist handelt es sich dabei nicht um Neuware, sondern um „refurbished“-Geräte, die schon einmal verkauft wurden, dann aufgearbeitet und wieder angeboten werden. Das Unternehmen arbeitet dafür mit Renewd zusammen und lässt im Onlineshop sogar den Herstellernamen Apple weg.

Aldi verkauft gebrauchte Apple-Produkte von Renewd

In den letzten Jahren hat Aldi immer wieder iPhones, die Apple Watch oder AirPods von Apple verkauft. Einige der Produkte wurden als „refurbished“-Geräte angeboten und waren entsprechend günstig. Aldi arbeitet mit dem niederländischen Unternehmen Renewd zusammen. Die bieten aufgearbeitete Apple-Produkte wie iPhones und Apple Watches verschiedener Generationen mit zwei Jahren Garantie an. Das Kuriose an der Geschichte ist, dass Aldi dafür sogar den Namen Apple entfernt hat. Im Onlineshop von Aldi wird die Watch Series 3 ohne Apple-Branding beworben (bei Aldi anschauen).

Die Watch Series 3 von Apple wird bei Aldi als Renewd-Produkt verkauft. (Bildquelle: Aldi)

Erst im Kleingedruckten auf der Webseite sieht man, dass es sich tatsächlich um eine echte Apple Watch Series 3 handelt. Wieso der Name weggelassen wird, bleibt offen.

Aldi Talk verkauft im Übrigen sogar noch weitere Produkte von Renewd auf der Webseite (bei Aldi Talk anschauen). Dort findet man nicht nur die Apple Watch Series 3, sondern auch die Series 4 oder ältere iPhones. Aktuell sind dort Geräte der iPhone-11-Generation gelistet. Aldi ist im Übrigen nicht der einzige Partner von Renewd. Gebrauchte Apple-Geräte werden beispielsweise auch bei Coolblue angeboten (bei Coolblue anschauen).

Sollte man ein Apple-Produkt über Aldi bei Renewd kaufen?

Grundsätzlich spricht nichts dagegen. Man bekommt ein geprüftes und aufbereitetes Apple-Gerät mit zwei Jahren Garantie. Kleine Gebrauchsspuren können aber sichtbar sein. Man tut der Umwelt zudem etwas Gutes, denn man kauft ein Gerät, das schon einmal in Umlauf war und deswegen nicht entsorgt werden muss. Die Apple Watch Series 3 ist aber ein Auslaufprodukt und wird kein watchOS 9 mehr erhalten. Ihr solltet euch also lieber ein neueres Modell kaufen, um weiterhin Software-Updates zu bekommen.